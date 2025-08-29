¿Cómo ver el universo de El Conjuro en orden? Te decimos cómo puedes ver las 9 películas que conforman la saga antes de que salga El Conjuro 4: Últimos ritos.

Desde su salida en 2013, las películas de El Conjuro han fascinado a todos los amantes del terror y ante el inminente estreno de El Conjuro 4: Últimos ritos, te decimos cómo ver todas las películas en orden.

¿Cómo ver en orden todas las películas de El Conjuro? Te decimos

El Conjuro 4: Últimos ritos llega a todas las salas de México y, si quieres estar preparado para la nueva película, te decimos cuál es el orden en el que debes verlas.

El Conjuro 4: Últimos Ritos (Warner Bros. )

Cabe mencionar que el universo de El Conjuro se conforma de 4 películas: 3 de El Conjuro y 5 spin-offs que enriquecen más las historias; por lo que puedes verla en forma cronológica o conforme salieron.

En ese sentido, este es el orden cronológico para ver las películas de El Conjuro y estar listo para el estreno de El Conjuro 4: Últimos ritos:

La Monja (2018) - se desarrolla en 1952 y cuenta el origen de Valak, el demonio que toma forma de monja Annabelle 2: Creations (2017) - La historia de cómo se creó la muñeca Annabelle en 1955, la cual se encuentra bajo la custodia de los Warren del universo de El Conjuro La monja 2 (2023) - Esta se desarrolla 4 años después de los primeros eventos de La Monja, es decir en 1956 en donde se revela que Valak no se fue del todo Annabelle (2014) - En 1967 se revela cómo fue que la muñeca terminó poseída por un ente maligno que atormentaba a una familia y que, posteriormente terminó con los Warren El Conjuro (2013) - Desarrollada en 1971, es uno de los casos más famosos de Los Warren y en donde se conoce por primera vez a la pareja que se dedica a la investigación paranormal Annabelle 3: Comes Home (2019) - En 1972 los Warren llevan a Annabelle a su casa, pero por una negligencia termina siendo liberada, atormentando a su hija Judy La Maldición de la Llorona (2019) - La historia se desarrolla en 1973, un caso aislado de los Warren pero relaciona a algunos personajes de entregas pasadas El Conjuro 2 (2016) - En 1977, una familia en Inglaterra es atormentada por espíritus que acechan la casa; sin embargo, cuando los Warren van a ayudar se encuentran con Valak El Conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo (2021) - Los Warren ayudan a una familia cuyo hijo es poseído en 1981, pero al pensar que este fue expulsado, el espíritu termina por poseer al novio de la hermana del niño quien mata a un amigo.

Vera Farmiga y Patrick Wilson en El Conjuro (@theconjuring / Instagram)

Este es el orden cronológico de todo el universo de El Conjuro, siendo esta una de las formas de ver las películas; sin embargo, también se pueden ver conforme fueron saliendo:

El Conjuro (2013) Annabelle (2014) El Conjuro 2 (2016) Annabelle 2: La creación (2017) La Monja (2018) La Maldición de la Llorona (2019) Annabelle 3: Vuelve a Casa (2019) El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo (2021) La Monja 2 (2023)

Vera Farmiga y Patrick Wilson en El Conjuro (@theconjuring / Instagram)

El Conjuro 4: Últimos ritos se estrenará en septiembre

El Conjuro 4: Últimos ritos es la nueva película del universo de El Conjuro, siendo una nueva historia de Los Warren.

La llegada de esta película a México, está programada para el próximo 4 de septiembre, prometiendo ser una de las mejores de toda la saga.

Y es que a lo largo de sus 9 películas, el universo de El Conjuro ha logrado conformar una gran base de fans a quienes les han encantado las historias basadas en hechos reales de Los Warren.

No obstante cabe aclarar que aunque están basadas en las historias y experiencias de Los Warren, las producciones se han tomado libertades creativas para que las películas de El Conjuro sean más dramáticas y terroríficas.

Por lo que si quieres estar listo y con la historia fresca de Los Warren y sus casos en mente antes de El Conjuro 4: Últimos ritos, puedes hacer este maratón de 9 películas y disfrutar al máximo de su estreno.