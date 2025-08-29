¿Cómo ver el universo de El Conjuro en orden? Te decimos cómo puedes ver las 9 películas que conforman la saga antes de que salga El Conjuro 4: Últimos ritos.
Desde su salida en 2013, las películas de El Conjuro han fascinado a todos los amantes del terror y ante el inminente estreno de El Conjuro 4: Últimos ritos, te decimos cómo ver todas las películas en orden.
¿Cómo ver en orden todas las películas de El Conjuro? Te decimos
El Conjuro 4: Últimos ritos llega a todas las salas de México y, si quieres estar preparado para la nueva película, te decimos cuál es el orden en el que debes verlas.
Cabe mencionar que el universo de El Conjuro se conforma de 4 películas: 3 de El Conjuro y 5 spin-offs que enriquecen más las historias; por lo que puedes verla en forma cronológica o conforme salieron.
En ese sentido, este es el orden cronológico para ver las películas de El Conjuro y estar listo para el estreno de El Conjuro 4: Últimos ritos:
- La Monja (2018) - se desarrolla en 1952 y cuenta el origen de Valak, el demonio que toma forma de monja
- Annabelle 2: Creations (2017) - La historia de cómo se creó la muñeca Annabelle en 1955, la cual se encuentra bajo la custodia de los Warren del universo de El Conjuro
- La monja 2 (2023) - Esta se desarrolla 4 años después de los primeros eventos de La Monja, es decir en 1956 en donde se revela que Valak no se fue del todo
- Annabelle (2014) - En 1967 se revela cómo fue que la muñeca terminó poseída por un ente maligno que atormentaba a una familia y que, posteriormente terminó con los Warren
- El Conjuro (2013) - Desarrollada en 1971, es uno de los casos más famosos de Los Warren y en donde se conoce por primera vez a la pareja que se dedica a la investigación paranormal
- Annabelle 3: Comes Home (2019) - En 1972 los Warren llevan a Annabelle a su casa, pero por una negligencia termina siendo liberada, atormentando a su hija Judy
- La Maldición de la Llorona (2019) - La historia se desarrolla en 1973, un caso aislado de los Warren pero relaciona a algunos personajes de entregas pasadas
- El Conjuro 2 (2016) - En 1977, una familia en Inglaterra es atormentada por espíritus que acechan la casa; sin embargo, cuando los Warren van a ayudar se encuentran con Valak
- El Conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo (2021) - Los Warren ayudan a una familia cuyo hijo es poseído en 1981, pero al pensar que este fue expulsado, el espíritu termina por poseer al novio de la hermana del niño quien mata a un amigo.
Este es el orden cronológico de todo el universo de El Conjuro, siendo esta una de las formas de ver las películas; sin embargo, también se pueden ver conforme fueron saliendo:
- El Conjuro (2013)
- Annabelle (2014)
- El Conjuro 2 (2016)
- Annabelle 2: La creación (2017)
- La Monja (2018)
- La Maldición de la Llorona (2019)
- Annabelle 3: Vuelve a Casa (2019)
- El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo (2021)
- La Monja 2 (2023)
El Conjuro 4: Últimos ritos se estrenará en septiembre
El Conjuro 4: Últimos ritos es la nueva película del universo de El Conjuro, siendo una nueva historia de Los Warren.
La llegada de esta película a México, está programada para el próximo 4 de septiembre, prometiendo ser una de las mejores de toda la saga.
Y es que a lo largo de sus 9 películas, el universo de El Conjuro ha logrado conformar una gran base de fans a quienes les han encantado las historias basadas en hechos reales de Los Warren.
No obstante cabe aclarar que aunque están basadas en las historias y experiencias de Los Warren, las producciones se han tomado libertades creativas para que las películas de El Conjuro sean más dramáticas y terroríficas.
Por lo que si quieres estar listo y con la historia fresca de Los Warren y sus casos en mente antes de El Conjuro 4: Últimos ritos, puedes hacer este maratón de 9 películas y disfrutar al máximo de su estreno.