Warner Bros. obtuvo un logro histórico con el estreno de El Conjuro 4, que llevó al estudio a tener 7 de las películas más taquilleras del año en su estreno.

En su primer fin de semana, El Conjuro 4 logró recaudar más de 3 mil millones de pesos mexicanos a nivel global.

Así, la película de terror se convirtió en el séptimo estreno consecutivo de Warner Bros. en superar los 745 millones de pesos mexicanos, logro que ningún otro estudio ha conseguido hasta el momento.

El Conjuro 4: Últimos Ritos (Warner Bros. Pictures)

Warner Bros. logró superar su racha de fracasos, apostando por películas más comerciales

Luego de los fracasos de películas como Joker: Folie à Deux, Mickey 17 y The Alto Knights, Warner Bros. apostó por títulos más comerciales y arriesgados.

La adaptación de Una Película de Minecraft fue su primer gran acierto, al recaudar más de 3 mil millones de pesos en su estreno, y más de 18 mil millones de pesos globales.

Le siguieron las espectaculares recaudaciones de las películas:

Pecadores, con más de 894 millones de pesos

Destino final: Lazos de sangre, con más de 961 millones de pesos

F1: La Película, con más de mil millones de pesos

Superman, con más de 2 mil 329 millones de pesos

La hora de la desaparición, con más de 811 millones de pesos

Cabe destacar que todas estas películas de Warner Bros. se mantuvieron en cartelera más allá de su fin de semana de estreno, lo que no logró ni Thunderbolts, el filme más esperado de Disney.

Una Película de Minecraft (Warner Bros.)

El Conjuro 4, la última película con la que Warner Bros. completó su lista de las 7 de las películas más taquilleras del año en su estreno

El Conjuro 4 se convirtió en el mejor estreno de la franquicia, superando a sus predecesoras.

No sólo eso, también logró posicionarse como la séptima en la lista de películas más taquilleras de Warner Bros. en su estreno (en Estados Unidos), que se conforma de la siguiente manera:

Una Película de Minecraft, con más de 3 mil millones de pesos Pecadores, con más de 894 millones de pesos Destino final: Lazos de sangre, con más de 961 millones de pesos F1: La Película, con más de mil millones de pesos Superman, con más de 2 mil 329 millones de pesos La hora de la desaparición, con más de 811 millones de pesos El Conjuro 4, con más de mil 546 millones de pesos mexicanos

La película no solo atrajo al público fiel del terror, también consolidó la estrategia de Warner Bros. de apostar por géneros con base de fans sólida.

Con esta cinta, Warner Bros. alcanzó una racha sin precedentes: 7 películas más taquilleras en su estreno, todas por encima de los 40 millones.