Warner Bros. confirmó que la saga de terror El Conjuro seguirá expandiéndose con El Conjuro: La Primera Comunión, una precuela que llegará a los cines el 10 de septiembre de 2027.

Aunque la producción aún no ha comenzado, el estudio apuesta por repetir el éxito de estrenos anteriores en la misma temporada.

La cinta estará dirigida por Rodrigue Huart y escrita por Richard Naing e Ian Goldberg, situándose incluso antes de los eventos narrados en La Monja.

Escena de El Conjuro 3 (New Line)

Fecha de estreno de El Conjuro: La Primera Comunión

De acuerdo con un reporte de Deadline, El Conjuro: La Primera Comunión se estrenará en cines de todo el mundo el 10 de septiembre de 2027.

Al parecer esta fecha les funciona mucho a la gente de Warner Bros., recordemos que la película pasada se estrenó entre agosto y septiembre con gran éxito; buscarían repetir con El Conjuro: La Primera Comunión.

Hay que reiterar que la película no ha entrado en producción, debería de hacerlo a más tardar en la segunda mitad de 2026 para cumplir con el estreno programado.

En caso de que no sea así, es posible que veamos uno de los ya clásico retrasos de Hollywood; pero hasta que eso pase, tendríamos que esperar año y medio para ver esta nueva entrega.

El Conjuro (El Conjuro/Warner Bros)

¿De qué tratará El Conjuro: La Primera Comunión?

De momento no hay detalles de la trama de El Conjuro: La Primera Comunión, más allá de que será una precuela, situándose incluso antes de La Monja.

Originalmente, La Monja era la primera película de la cronología de la franquicia; pero ahora sería El Conjuro: La Primera Comunión.

Se sabe que el filme no contará con la participación de James Wan, creador de la saga, en su lugar tendremos a Rodrigue Huart como director, y Richard Naing e Ian Goldberg como guionistas.

De igual manera se desconoce si Patrick Wilson y Vera Farmiga regresan como los Warren, aunque es poco probable, dado que esto sucede antes de la historia de los investigadores.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización alrededor de la película.