Cada vez está más cerca el estreno de La Casa de los Famosos México 2025, por lo que sus habitantes ya preparan maletas y están armando sus estrategias.

Como en las temporadas anteriores, los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 ya están armando equipos, lo que está prohibido por la producción.

La primera regla de La Casa de los Famosos México 2025 ya se habría roto

De acuerdo con La Tía Sandra, de la red social X, los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 han roto una de las reglas.

Varios de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 se habrían buscado e incluso reunido para comenzar a armar equipo.

Asimismo, la cuenta reveló que Olivia Collins no estaría enterada de quién estará con quién, ya que nadie se le acercó para invitarla a su equipo.

Olivia Collins, habitante de La Casa de los Famosos México 2025 (@lacasafamososmx)

¿Habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 serán sancionados por hacer complot?

Cabe recordar que La Casa de los Famosos México 2025 no permite hacer complot dentro y fuera.

No obstante, damos por hecho que los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 no serán sancionados, ya que no se mencionan nombres y tampoco hay pruebas de esto.

Además de que es poco probable que los involucrados lo acepten previo a su ingreso a la famosa casa.

No es la primera vez que ocurre. En el pasado, Sergio Mayer y Poncho de Nigris se reunieron para hacer equipo.

Poncho de Nigris / Sergio Mayer (Especial)

A estos se les uniría Paul Stanley, quien los terminó traicionado al igual que lo hizo Sofía Rivera Torres.

Marie Claire Harp también iba a formar parte del team, pero los líderes la menospreciaron.

Ferka y Jorge Losa estuvieron llamando a varios de los habitantes, pero nadie quiso hacer equipo con ellos.

Jorge Losa / Ferka (Especial)

En cuanto a la segunda temporada, Gomita y Ricardo Peralta fueron los primeros en andar buscando a los habitantes para armar equipo.

Adrián Marcelo, como otros de los habitantes, también confesaron haber recurrido a esta estrategia.