Aunque todavía no empieza el reality, Aldo Tamez De Nigris confiesa que ya sabe qué va a hacer con el dinero si gana La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que siguiendo los pasos de Mario Bezares, Aldo Tamez De Nigris -de 25 años de edad- se dijo dispuesto a regalar el premio a una persona muy especial y la razón te va a conmover.

Tras varias especulaciones, Aldo Tamez De Nigris fue confirmado como el sexto habitante de La Casa de los Famosos México 2025.

Pese a que todavía no empieza La Casa de los Famosos México 2025, Aldo Tamez De Nigris sorprendió a sus seguidores al confesar que ya tiene pensado qué hacer con el premio si gana el reality.

Y es que lejos de lo que pudiera pensarse, Aldo Tamez De Nigris quiere regalarle el premio a una persona muy especial.

A través de un video que compartió en YouTube, Aldo Tamez De Nigris compartió que si gana el premio económico le va a regalar una casa a su madre.

“Al principio dije: ‘Es un vergo... de dinero para mí’, pero luego lo pensé mejor. Tengo 25 años y me gustaría regalarle una casa a mi mamá”

Aldo Tamez De Nigris detalló que su madre vive con su abuela, por lo que desea que ya tenga una propiedad propia.

Y es que de acuerdo con Aldo Tamez De Nigris, su madre ha sido atacada por vivir con su abuela y es que ha sido tachada de “vividora”, comentarios que desea que paren.

“Vive con mi abuela, mi mamá no tiene casa, y no esta chido de repente la familia se va contra de ella de que ‘vividora’, porque vives con tú mamá. Mis tíos le dicen cosas, mi abuela le dice cosas yo creo que sería una muy buena inversión regalarle una casa o un departamento a mi mamá”

Aldo Tamez De Nigris cree que sería una muy buena inversión, pues él ya se compró una casa y al estar joven no cree que necesite algo más.

Sin embargo, Aldo Tamez De Nigris confesó que vive con su abuela porque se siente acompañado y cree que tras salir de La Casa de los Famosos México 2025 seguirá ahí.

Pero considera que su mamá estará más cómoda en su propia casa y él quiere cumplir eso con el dinero si llega a ganar La Casa de los Famosos México 2025.

“Hace como dos años compré una casa para mí, no necesito nada más. Yo sigo viviendo con mi abuela, lo más probable es que siga viviendo ahí cuando termine el programa porque me la paso bien, me siento acompañado de mi familia y los quiero”

Aldo Tamez De Nigris