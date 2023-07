¿Galilea Montijo fue borracha a la gala de La Casa de los Famosos México? Ya aclaró el polémico video que la habría puesto en evidencia por su extraño comportamiento durante el reality show.

El domingo 2 de julio se realizó la gala de eliminación de La Casa de los Famosos México, donde Raquel Bigorra -de 49 años de edad- salió del reality show.

Además de la polémica con lo que pasaba con los participantes en el reality. Galilea Montijo -de 50 años de edad- se convirtió en tendencia por su extraño comportamiento durante la emisión.

En las redes sociales, usuarios criticaron a Galilea Montijo por presuntamente estar borracha a la gala de La Casa de los Famosos México.

Luego de los videos en donde se ponía en evidencia su extraño comportamiento, Galilea Montijo ya aclaro por qué no podría hablar bien durante su conducción en La Casa de los Famosos México.

La gala de eliminación de La Casa de los Famosos México estuvo llena de polémica y es que usuarios esperaban conocer a la celebridad que saldría del reality show.

Raquel Bigorra se convirtió en la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos México, lo que cumpliría con la lista que se filtró en donde se reveló el orden de la salida de las celebridades.

Sin embargo, quien también se llevó la gala fue Galilea Montijo y es que usuarios señalaron que tuvo un extraño comportamiento durante su conducción en La Casa de los Famosos México.

Tras ser tachada de ir borracha a La Casa de los Famosos México, Galilea Montijo se defendió y aseguró que su extraño comportamiento era por otra cosa y no por el alcohol.

Durante el programa Hoy, Galilea Montijo explicó por qué no hablaba bien durante la gala de eliminación de La Casa de los Famosos México.

Galilea Montijo reconoció que empezó a tener problemas desde la mitad de la gala de La Casa de los Famosos México.

De acuerdo con Galilea Montijo hablaba de esa manera por qué se le despegó una prótesis de hueso que le están poniendo en la boca.

“Acabo de cumplir 50 años y me están poniendo una prótesis de hueso en mi boca -me están poniendo injerto de hueso- pero a la mitad del programa como que se despegó, tengo que comprarme de esa cosa que la pega más fuerte”

Galilea Montijo confesó que tenia miedo de que en pleno programa de La Casa de los Famosos México se le saliera la prótesis tal y como le pasó a Laura Bozzo.

“Tenía mucho miedo de dar el Laura Bozazo, que se salía volando, que se me saliera la prótesis que traigo”

Sobre los rumores de que estaba borracha, Galilea Montijo señaló que no tomaría en el trabajo pues La Casa de los Famosos México es una gran responsabilidad.

“Una disculpita, usted sabe que si me gusta el agua de jamaica, pero nunca en el trabajo. La verdad me da mucho miedo y sobre todo tener una responsabilidad como esa, entonces no podría”

