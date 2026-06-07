La Casa de los Famosos México 2026 se estrenará en julio, por lo que Galilea Montijo ya destapó quiénes serán los conductores de la nueva temporada.

La revelación se hizo a través del programa Hoy, donde Galilea Montijo, rodeada de sus amigos y compañeros, celebró su cumpleaños 53.

Galilea Montijo destapa a los conductores de La Casa de los Famosos México 2026

Agradecida porque goza de salud, trabajo y amor, Galilea Montijo dijo estar entusiasmada por los nuevos proyectos que está por iniciar; entre ellos, su participación en La Casa de los Famosos México 2026.

Cuarta temporada del reality show que contará con la participación de rostros conocidos.

Los conductores de secciones y formatos son:

La casa de los Famosos México 2026 (Yazmín Betancourt)

La Casa de los Famosos 2026 inicia grabaciones

Previo a revelar a los conductores de La Casa de los Famosos México 2026, Galilea Montijo adelantó que hace unos días iniciaron las grabaciones de los promocionales, mismos que serán “muy divertidos”.

Así como quedó programado que el 5 de julio realizará el fitting.

“Vamos hacer cosas bien padres este año en cuestión de ropa” Galilea Montijo

Elenco de La Casa de los Famosos México 2026

Aunque Galilea Montijo estuvo grabando durante tres días la campaña promocional de La Casa de los Famosos México 2026, la conductora no pudo averiguar qué celebridades serán parte del elenco.

De acuerdo con esta, a las personas seleccionadas se les pidió usar nicknames para evitar que sus nombres se filtraran en distintos medios.

Por lo que en las próximas semanas se espera que la productora Rosa María Noguerón convoque a una conferencia donde se releven los detalles del regreso del reality show más visto en televisión.