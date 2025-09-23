Durante la gala de eliminación del domingo 21 de septiembre Aaron Mercury -de 24 años de edad- vivió un momento incómodo.

Esto después de que la producción de La Casa de los Famosos México 2025 eligiera preguntas del público para los habitantes.

Aaron Mercury se queja de la producción y los fans ven censura en el programa

Durante esta dinámica por parte de La Casa de los Famosos México 2025 la mamá de Aaron Mercury salió a colación.

Una fan preguntó al influencer qué es lo que sentiría su le dieran a su mamá el mismo trato que le dan a Dalilah Polanco en la competencia.

Aaron Mercury en La Casa de los Famosos México 2025 (YouTube | Captura de video)

Desde ese momento Aaron Mercury se mostró completamente afectado, aunque no dijo nada hasta después de la gala.

Una vez solo, el influencer comenzó a hablar hacia las cámaras, señalando el juego sucio de meter a su mamá en algo ajeno a ella.

“Metes a alguien de afuera, que es mi madre, al juego. Qué falta de respeto y profesionalidad, de verdad”, dijo con firmeza Aaron Mercury.

En este momento las cámaras dejaron de enfocar al influencer y quitaron la transmisión.

Motivo por el que los fans comenzaron a señalar censura por parte de la producción de La Casa de los Famosos México 2025.

Amenazan a fan que lanzó pregunta a Aaron Mercury en La Casa de los Famosos México

Tras el polémico momento y las quejas de Aaron Mercury los fans del influencer no tardaron en encontrar a la joven de la incómoda pregunta.

Ante el acoso y amenazas que empezó a recibir, esta persona tuvo que salir a postear un segundo video hablando de la situación.

Al respecto, insistió en que en ningún momento se metió con la familia del influencer.

“No me metí con la mamá de Aarón, solo puse un ejemplo hipotético para que viera cómo se siente”.

Del mismo modo, señaló que está dispuesta a tomar medidas legales contra las fans que la han estado amenazando.

“Cualquier amenaza o acoso que yo reciba en mis redes sociales lo voy a denunciar”, enfatizó la joven.