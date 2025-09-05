Llega septiembre y con él, los estrenos de ViX MicrO, cargados de drama, pasión y temas sociales.

La plataforma de streaming sigue apostando por los microcontenidos, creados para consumir a cualquier hora del día, en el celular o la tablet.

Para posicionar a ViX MicrO como el rey del contenido corto, septiembre llega con seis estrenos imperdibles, 5 de los cuales son micronovelas y uno de ellos un microdocumental que te presentamos a continuación.

Estrenos de ViX MicrO en septiembre (@vixmicro / Instagram)

Dos Cocineros contra su Destino

Esta micronovela narra la historia de Pilar y Fernando, dos chefs que se enfrentarán en un concurso culinario en donde estará en juego más que el premio, sus propios sueños.

Dos Cocineros contra Su Destino se estrenará el viernes 5 septiembre, con 48 episodios.

Nacer dos Veces

Este microdocumental toma como base las historias de Madison Basrey, participante del reality show ‘La Más Draga’, y de Ricardo del Real, un taekwondoín profesional, para abordar el tema de la transexualidad.

Nacer Dos Veces se estrenará el martes 9 de septiembre, con 21 episodios.

Mi Vida no es una Telenovela

Esta micronovela narra la historia de Ángela, una cineasta que necesita salvar la casa de su familia.

Con esa misión, Ángela termina trabajando con una legendaria e intimidante productora de telenovelas, pero también, conociendo al amor.

Mi Vida No Es una Telenovela se estrenará el viernes 12 de septiembre, con 56 episodios.

Tú Eres mi Novia, Pero me Caso con Otra

Esta micronovela presenta a Luz, una wedding planner que debe organizar la boda de dos diplomáticos que negocian un tratado crucial para América Latina.

Las cosas se complican Luz se enamora del novio, lo que pone en riesgo su carrera.

Tú Eres Mi Novia se estrenará el viernes 19 de septiembre, con 65 episodios.

El Pasado me Robó mi Amor

En esta micronovela Ramón, un conductor de una aplicación de transporte privado viaja al pasado para enmendar un error amoroso del pasado.

El Pasado Me Robó Mi Amor se estrenará el martes 23 de septiembre, con 38 episodios.

La Cocinera Que Conquistó al Presidente

Esta micronovela, protagonizada por Priscila Valverde, ex participante de La Casa de los Famosos México 2025, cuenta la historia de una chef que con sus platillos logra enamorar a un político de alto perfil.

La Cocinera que Conquistó al Presidente se estrenará el viernes 26 de septiembre, con 58 episodios.