Laura Bozzo -de 74 años de edad- tiene una nueva serie en ViX y habló de su arresto en Perú y puedes ver un adelanto en video en YouTube.

En julio de 2002, Laura Bozzo fue detenida en Perú tras ser investigada por peculado y asociación ilícita.

Laura Bozzo habló de su arresto en Perú en su serie de ViX

Durante 3 años, Laura Bozzo estuvo en arresto domiciliario en Perú y habló de este suceso en su serie de Vix; se pueden ver fragmentos del documental en YouTube.

Laura Bozzo vivió su arresto domiciliario en un set de televisión de sus estudios en Perú.

En un fragmento de la serie que Laura Bozzo hizo para ViX, habla de lo difícil que fue separarse de su hija Alejandra de la Fuente, cuando esta tenía 14 años.

“Creo que el arresto marca un antes y un después de Laura Bozzo, me destruyó mi familia prácticamente, mis hijas no vivían conmigo” Laura Bozzo

La hija menor de Laura Bozzo vivió parte de su adolescencia en Miami, lejos de la conductora.

Laura Bozzo decidió que su hija viviera con su nana lejos de Perú, pues su procesos judicial era complicado y recibía duras críticas.

“Sí venía a verme, pero no era lo mismo de convivir, de llevarla al colegio, de poder estar con ella” Laura Bozzo

En el video de YouTube de la serie en Vix de Laura Bozzo, se puede apreciar la felicitación que el envió la conductora en los XV años de su hija.

Cristian Zuárez, ex pareja de Laura Bozzo, estuvo con ella durante su arresto domiciliario y visitaba a su hija.

“Mi mamá no quería que yo estuviera en Perú porque era mucha negatividad y ella no estaba muy bien, estaba muy nerviosa, estaba en depresión” Alejandra de la Fuente, hija de Laura Bozzo

Laura Bozzo en su documental en ViX (ViX)

Laura Bozzo se siente culpable de abandonar a su hija en su peor momento

Alejandra de la Fuente -de 36 años de edad- revela en la serie de ViX, lo complicado que fue vivir lejos de su madre por 3 años.

Laura Bozzo expresó que se siente culpable por abandonar a su hija, por lo que ahora siente la necesidad de resolverle todo lo que ella necesite.

“Yo cargo una culpa interior tan grande, pero tan grande, que hace que yo todo se lo quiera resolver, porque siento que yo le fallé como madre” Laura Bozzo

La hija de Laura Bozzo considera que la conductora siempre les dio todo, a pesar de la situación que vivía.

“Todo lo que ella trabajaba era para tenerme a mi hermana y a mí como unas reinas”, expresó entre lágrimas Alejandra de la Fuente.

La serie de Laura Bozzo está disponible en Vix y se pueden ver fragmentos en YouTube.