Ninel Conde -de 47 años de edad- acusa que Alexis Ayala ejerció violencia verbal contra una habitante de La Casa de los Famoso México.

Los hechos tuvieron lugar durante el reto de presupuesto en la semana dos del reality show. Momento que no tardó en circular en redes.

Fue Ninel Conde quien señaló a Alexis Ayala por “violencia verbal”, esto después de que el actor le dijera “quítate” a Elaine Haro.

Motivo por el cual la cantante “encaró” a Alexis Ayala, de 59 años de edad. Siendo que el actor también se defendió de las acusaciones.

La prueba de presupuesto en La Casa de los Famosos México 2025 trata de que habitantes al azar tienen que correr hacia unas plataformas.

Mismas en las que deben permanecer determinado tiempo presionando botones asignados.

Sin embargo, de no llegar a tiempo se considera un “enlace fallido” y los habitantes retroceden en la prueba de presupuesto.

Fue bajo este contexto que Alexis Ayala llegó corriendo al baño, diciendo “quítate” a Elaine Haro.

La joven estaba parada justo al frente del botón designado para el actor, cortándole el paso e impidiendo que presionara a tiempo el botón.

Esto no fue del agrado de Ninel Conde, quien de inmediato señaló supuesta “violencia verbal” ejercida por Alexis Ayala.

El actor aclaró la situación y alegó que no lo hizo de manera imponente o grosera, pues simplemente quería cumplir con su parte del reto.

“No es violencia, no es de género y no fue un ataque. No va por ahí y no lo hagas por donde no va”.

Alexis Ayala