¿Aarón Mercury -de 24 años de edad- descubre que Facundo no lo soporta? Se armó pleito en La Casa de los Famosos México 2025 tras su noche de cine.

Tras ser exhibido en La Casa de los Famosos México 2025, Facundo -de 47 años de edad-intentó disculparse con Aarón Mercury por el comentario que realizó en su contra.

Los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 vivieron su noche de cine, donde Facundo fue uno de los principales protagonistas.

Esto luego de que se presentó un clip donde Facundo señaló que no le caía bien Aarón Mercury porque había matado un insecto.

El momento sucedió cuando Facundo se encontraba en el gimnasio y expresó su desprecio en contra de Aarón Mercury.

Facundo destacó que no soporta a las personas que matan insectos, pues estos juegan un papel muy importante en el ecosistema.

Sin embargo, Facundo fue más allá y es que señaló que Aaron Mercury “no debería estar en esta casa ni en este mundo”.

“Quien no me termina de caer es Aarón, no me llevo chido, me caga que mate insectos, me caga esa gente. Pienso que es gente que no solo no debería estar en esta casa, sino en este mundo”

Facundo