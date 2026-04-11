En otro de esos momentos extraños de la televisión en México, Venga la Alegría tendrá como invitados especiales a los actores de Malcolm el de en medio.

Estamos hablando de Frankie Muniz (Malcolm), Justin Bierfeld (Reese) y Christopher Kennedy Masterson (Francis), los hermanos de Malcolm el de en medio.

¿Qué día estará el elenco de Malcolm el de en medio en Venga la Alegría?

De acuerdo con la información oficial, el elenco de Malcolm el de en medio estará en Venga la Alegría el próximo martes 14 de abril de 2026.

Esto como parte de la nueva serie de Malcolm el de en medio que se estrenó en Disney+, por lo que Venga la Alegría es parte de la gira de medios.

Justin Berfield, Reese de Malcolm in the Middle, al lado de Frankie Muniz y Christopher Masterson (@frankiemuniz4)

De momento no se sabe cuál será la participación de Frankie Muniz, Justin Bierfeld y Christopher Kennedy Masterson en el programa de revista.

No obstante, los fans de la serie original y de los actores le están pidiendo a la producción del show que por favor respeten a los invitados, que no hagan dinámicas ridículas .

Que los presentadores se limiten a entrevistarlos, darles tiempo y centrarse en la serie; pues el programa es conocido por humillar a sus invitados.

Elenco de Malcolm el de en medio tendrá un fan event después de Venga la Alegría

Por si fuera poco su presencia en Venga la Alegría, los actores de Malcolm el de en medio estarán en un fan event en la CDMX celebrando el estreno del show.

A diferencia de Venga la Alegría, se espera que en el fan event se tengan varias entrevistas puntuales con el talento de la serie.

Además de que se tendrá una alfombra roja, donde convivirán un poco con el público, tomándose fotos y firmando autógrafos.

No se sabe si proyectarán alguno de los nuevos episodios de la serie o todo se quedará en estas interacciones puntuales, como suele suceder con otros fan events.