¿De qué tratará el spin-off de The Office? Este será el nombre de la nueva serie de televisión.

Tal y como ya se había anunciado la serie spin-off de The Office ya está en desarrollo, por lo que ahora se ha filtrado el nombre y hasta de qué va a tratar.

Serie spin-off de The Office que emociona, pero que a otros no tanto, pues para muchos no habrá nada igual como la sitcom de 2005 a 2013.

The office cast (Chipp )

Este es el nombre de la serie spin-off de The Office

El spin-off de The Office ya tiene nombre, esta serie se llamará The Paper o El periódico por su título al español, la cual será en el género de la comedia.

A través del directorio Writers Guild of America West, se reveló que Greg Daniels, de 60 años de edad, será el showrunner y productor ejecutivo de The Paper, spin-off de The Office.

A Greg Daniels quien fungió como guionista en The Office se le unirá el productor ejecutivo Michael Koman, de 47 años de edad, con quien trabajará para la nueva serie.

The Office (Tomada de video)

¿De qué trata The Paper, la serie spin-off de The Office?

Así como se ha revelado que será The Paper, la serie spin-off de The Office, también ya se conoce la trama central de la próxima comedia de la televisión.

De acuerdo con Peacock, The Paper, la serie spin-off de The Office trata de un periódico del Medio Oeste a punto de la quiebra y sus reporteros voluntarios.

Asimismo, The Paper, la serie spin-off de The Office ya tiene a sus protagonistas a los actores:

Domhnall Gleeson, de 41 años de edad

Sabrina Impacciatore, de 56 años de edad

Se filtra nombre de serie spin-off de The Office y de qué va a tratar (Especial)

Steve Carrell no tendrá participación en The Paper, la serie spin-off de The Office

Aunque entre los rumores se decía que esta nueva serie sería un reboot de The Office, hoy está claro que será un spin-off.

Pese a esto, son varios los que se preguntan si existe la posibilidad de ver el regreso de Steve Carrell, de 61 años de edad en The Paper, la serie spin-off de The Office.

Sin embargo, tal y como se decía el personaje de Michael Scott, mismo que interpreta Steve Carrell o tendrá participación en el spin-off The Paper.

Luego de que el mismo, actor Steve Carrell declararla hace unos días no tener ningún trabajo o colaboración por el momento con el showrunner Greg Daniels.