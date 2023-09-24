María Elena Saldaña, La Güereja, dijo que “El show debe continuar”, pues confirmó a Manuel “El Flaco” Ibáñez, como el nuevo Papiringo tras la inesperada muerte de Benito Castro.

En una entrevista reciente, María Elena Saldaña declaró que ya grabó el primer episodio de la nueva serie de La Güereja con El Flaco Ibáñez, como su Papiringo, aunque fue algo difícil.

Esto debido a que las grabaciones se dieron un día después de la muerte de Benito Castro, además una de las primeras escenas implicaban al Papiringo en un hospital.

Fuera de esto, no dio más detalles de lo que será el nuevo programa de comedia que está preparando.

¿Quién es El Flaco Ibáñez?

Manuel “El Flaco” Ibáñez nació en Acatlán, Oaxaca, en 1946; donde vivió gran parte de su juventud, desarrollando todo tipo de trabajos para ayudar a su mamá con los gastos de la casa, luego que esta se separara de su papá.

Tras la muerte de su madre en 1968, El Flaco Ibáñez pasó un tiempo como reportero gráfico en una pequeña agencia de noticias fundada por sus amigos de la escuela.

Uno de sus trabajos más importantes fue cubrir los movimientos estudiantiles del mencionado año; sin embargo, decidió no continuar esta carrera y aprender actuación.

Estudió un tiempo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, hasta que ganó un concurso de poesía que le dio una beca para estudiar actuación en el Instituto Nacional de Bellas Artes.

Finalmente debutó en la década de los 70’s en el cine mexicano, siendo un referente de las películas cómicas de bajo presupuesto como “Lagunilla mi barrio” y “El rey de las ficheras”.

Posteriormente fue requerido para programas cómicos de televisión y telenovelas; actualmente es reconocido por su personaje de “Jorjais” en Vecinos.

Está casado con Jacqueline Castro, con quen tiene dos hijas, Tanya y Daniela; además de tener otra hija, Miranda, de un matrimonio previo.

Carmen Salinas y el "Flaco" Ibáñez (@flaco.in / Instagram)

Será la primera vez que La Güereja y El Flaco Ibáñez colaboren en un show de televisión

Algo curioso es que, aunque son dos referentes de la comedia mexicana; La Güereja y El Flaco Ibáñez nunca habían compartido créditos estelares en televisión.

María Elena Saldaña, La Güereja, ha tenido una carrera más ligada a la televisión con su popular personaje; mientras que El Flaco Ibáñez a incursionado en diversos medios.

Además que la primera no siempre ha estado ligada a Televisa, mientras que el segundo se ha mantenido trabajando toda su vida para dicha televisora.

Esto ha provocado que sus caminos nunca se cruzaran, a pesar de tener éxito en diversas producciones.

No obstante, es una incógnita cómo funcionará la química de La Güereja y El Flaco Ibáñez, ahora como El Papiringo, tomando en cuenta el estilo que le imprimió Benito Castro.