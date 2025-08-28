Todo parece indicar que El Guana -de 38 años de edad- estará a salvo una semana más en La Casa de los Famosos México 2025.

Esto después de que integrantes del cuarto Noche planearan su próxima estrategia para las nominaciones del reality show.

El Guana no será nominado por el cuarto Noche de La Casa de los Famosos México 2025

Existe un pacto entre los miembros del cuarto Noche para no nominar a El Guana el miércoles 27 de agosto en La Casa de los Famosos México 2025.

Esto último como una forma de respeto al ex miembro de la habitación, quien fue cambiado al cuarto Día de La Casa de los Famosos México 2025.

Cuarto Noche en La Casa de los Famosos México 2025 (YouTube | Captura de video)

En una plática, los miembros del cuarto Noche aseguraron que, con el cambio del pasado lunes, les facilitaron las nominaciones.

Sin embargo, lo que no se esperan es que habrá una ruleta que defina el rumbo de estas nominaciones con diferentes puntos a dar o quitar.

Por lo pronto, los miembros del cuarto Noche están dispuestos a seguir la línea de la lealtad entre ellos. Y, por esta semana, con El Guana.

Este último, al parecer, habría llegado al mismo acuerdo con sus ahora ex compañeros.

El Guana es acusado de traidor por fans de La Casa de los Famosos México 2025

Después de que El Guana se convirtiera, de un momento a otro, en integrante del cuarto Día, juró lealtad con su nuevo equipo.

Al entrar al confesionario y hablar respecto al cambio de cuarto, El Guana aseguró que jugará “con todo” para los de Día.

Estas palabras no fueron del agrado de los fans del cuarto Noche, quienes habían estado salvando a El Guana en sus últimas nominaciones.

Motivo por el cual ahora pasó a ser de los menos favoritos de La Casa de los Famosos México 2025 .

Incluso, en redes sociales ya no lo consideran miembro del cuarto Noche, pero todo puede cambiar en las nominaciones del 27 de agosto.