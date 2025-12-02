¿No sabes dónde ver el documental de Emma Coronel sobre El Chapo Guzmán? Te contamos.

Emma Coronel Aispuro -de 36 años de edad- estrenó “Casada con ‘El Chapo’: Emma Coronel habla”, una producción en la que aborda diversos temas de su matrimonio con el narcotraficante.

¿En dónde ver el documental de Emma Coronel sobre El Chapo Guzmán?

El pasado 28 de noviembre salió el documental de Emma Coronel sobre El Chapo Guzmán producido por la cadena Oxygen.

De momento, “Casada con ‘El Chapo’: Emma Coronel habla” tuvo un estreno solo para Estados Unidos y no se emite en México en ninguna plataforma.

Documental de Emma Coronel sobre El Chapo Guzmán (Oxygen)

Sin embargo, se espera que más adelante el documental tenga distribución en nuestro país .

Especialmente porque se se trata de una cinta de interés público que presenta un testimonio inédito de Emma Coronel Aispuro.

La cinta está realizada por Maxine Productions en asociación Hangtime Internacional Pictures, dirige Ted Bourne.

¿De qué trata el documental de Emma Coronel sobre El Chapo Guzmán?

En el documental de Emma Coronel sobre El Chapo Guzmán, ella relata cómo fue su vida junto a Joaquín Guzmán Loera.

A lo largo de la cinta, Emma Coronel toca varios momentos de su relación con El Chapo, desde que lo conoció cuando apenas tenía 17 años.

Quien fuera esposa de El Chapo asegura que no habló con Joaquín Guzmán Loera sobre su trabajo y que se mantuvo aislada de la violencia.

“No se sentó a hablarme de su trabajo”. “Ni le pregunté al respecto, ni lo vi trabajar”, reveló Emma Coronel.

De igual manera, Emma Coronel da un mensaje de disculpa a las víctimas del narcotráfico .

Asimismo, Emma Coronel se cuestiona qué habría pasado si se hubiera casado con otra persona.