Emma Coronel protagonizará un documental donde hablará sobre Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa.

La esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, Emma Coronel, contará algunos aspectos desconocidos sobre su vida junto al conocido narcotraficante a quien no ve desde hace varios años.

Este es el documental donde Emma Coronel hablará sobre El Chapo Guzmán

“Casada con El Chapo: Emma Coronel habla” es el documental que protagonizará Emma Coronel.

La cinta presentará el testimonio de Emma Coronel y ahondará en cómo conoció a El Chapo Guzmán cuando tenía apenas 17 años.

A los 18 años Emma Coronel se casaría con El Chapo Guzmán marcando el comienzo de una relación turbulenta.

Emma Coronel, esposa de “El Chapo” Guzmán (@emma.coronel.official / X )

El documental de Emma Coronel es un retrato íntimo que busca revisar momentos clave en la vida e historia de El Chapo Guzmán.

En 2021, Emma Coronel fue acusada de cometer delitos para ayudar a su marido.

Para junio de ese año la declararon culpable de lavado de dinero y tráfico de drogas, por lo que recibió una sentencia de 36 meses más cuatro de libertad supervisada.

Fecha de estreno del documental donde Emma Coronel hablará sobre El Chapo Guzmán

El documental “Casada con El Chapo: Emma Coronel habla” ya tiene fecha de estreno confirmada.

La producción se lanzará el viernes 28 de noviembre a las 8:00 de la noche (hora del Este de los Estados Unidos).

Emma Coronel Aispuro (IG: Emma Coronel )

¿Dónde ver el documental que protagoniza Emma Coronel donde hablará de El Chapo Guzmán?

Cabe mencionar que el el documental que protagoniza Emma Coronel donde hablará de El Chapo Guzmán, solo tendrá emisión en Estados Unidos.

Se transmitirá por la plataforma Oxygen y después llegaría a Peacock. Tendrá una duración de dos horas.

Actualmente, Oxygen True Crime está disponible para Estados Unidos en:

Hulu

YouTube TV

App de Oxygen (servicio de pago)

Detrás del documental se encuentra Maxine Productions, de Sony Pictures Television, en asociación con Hangtime International Pictures.