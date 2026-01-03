La plataforma Crunchyroll revela la fecha de la película final de Demon Slayer.
Demon Slayer: Castillo Infinito ha resultado un gran éxito en cines, por lo que el cierre de su trilogía ya lo cocina Crunchyroll.
Esta es la fecha que reveló Crunchyroll para la película final de Demon Slayer
Se dio a conocer que las películas dos y tres de Demon Slayer: Castillo Infinito tendrían como fechas de estreno 2027 y 2029.
Esto surgió a partir de una entrevista que dio Mitchel Berger, vicepresidente ejecutivo y jefe de cine en Crunchyroll, al medio The Guardian.
La filtración de las fecha de lanzamiento de las cintas que cerrarán la trilogía de Demon Slayer, de inmediato generaron expectativas en los seguidores del anime.
No obstante, pese a la emoción de los fans de Kimetsu no Yaiba, tras filtrase esa noticia, The Guardian tuvo que corregir sus afirmaciones.
The Guardian actualizó su entrevista este viernes 2 de enero, mencionando que las fecha de estreno de Demon Slayer “no se han confirmado”.
Cabe señalar que las fechas de lanzamiento de arco del Castillo Infinito en ningún momento fueron reveladas por Mitcher Berger.
En realidad fue The Guardian quien las reveló, por lo que tuvo que salir a corregir su error.
Filtran película de Demon Slayer: Castillo Infinito
La franquicia de Demon Slayer ha enfrentado algunos contratiempos, ya que también se filtró la primera película de Demon Slayer en Internet.
En la web se difundió una copia de Demon Slayer: Castillo Infinito en alta calidad.
Ante tal situación, se reveló que tanto Ufotable como Aniplex están furiosos.
Por lo que el propio Ufotable tomará acciones legales contra quienes difundieron su material de forma ilegal.
Demon Slayer: Castillo Infinito fue aplazada para llegar a streaming en 2025, aunque se espera que arribe a Crunchyroll en algún punto de este 2026.