Cuando parecía que todo estaba dicho, Demon Slayer: Castillo Infinito regresa una vez más a la taquilla mundial gracias a su estreno en China, apuntando a números cada vez más altos.

Por su parte, Los Ilusionistas 3 dejaron en el camino a El Sobreviviente, que no captó la atención del público en su fin de semana de estreno.

Demon Slayer: Castillo Infinito aumenta su taquilla gracias a China

Demon Slayer: Castillo Infinito por fin se estrenó en China, lo que catapultó sus números a 13.3 mil millones de pesos, algo que muchos esperaban.

No solo eso. Si la taquilla en China de Demon Slayer: Castillo Infinito se mantiene saludable, es posible que rebase los 15.8 mil millones de pesos que tiene Jurassic World: Dominion, convirtiéndose en la segunda película más taquillera del año.

En el escenario más optimista, si hay buena recepción por parte del público chino, la aventura de Tanjiro podría llegar a los 18.3 mil millones de pesos; incluso, algunos esperan que supere a Lilo & Stitch.

De momento, y a reserva de lo que haga Zootopia 2, este anime es la película animada más taquillera del año, sin contar a Ne Zha 2.

Demon Slayer Castillo Infinito (Ufotable)

Los Ilusionistas 3 se llevan el primer lugar de taquilla por encima de El Sobreviviente

En los estrenos de mediana cartelera de esta semana, Los Ilusionistas 3 con sus 732 millones de pesos, superaron a El Sobreviviente y sus 512 millones de pesos.

Al parecer, la franquicia de los magos ladrones captó más la atención que el remake de la película de Arnold Schwarzenegger.

Aunque eso no quita que Los Ilusionistas 3 estén en algo de problemas, pues su presupuesto de 1.6 mil millones de pesos obliga a la película ha hacer 4.9 mil millones de pesos para ser redituable.

Peor es el caso de El Sobreviviente, pues costó 2 mil millones de pesos, y en ningún escenario logrará los 6 mil millones de pesos que necesita para ser un éxito, mucho menos con la llegada de Wicked por Siempre la próxima semana.

El Sobreviviente (Paramount)

Teléfono Negro 2 se despide de la taquilla con buenos números

Finalmente, la película que se va de la cartelera esta semana es Teléfono Negro 2, con muy buenos números; 2.3 mil millones de pesos de un presupuesto de 549 millones de pesos.

Sin lugar a dudas, Teléfono Negro 2 fue la gran ganadora de la temporada de Halloween, por encima del resto de producciones que se estrenaron a mediados y finales de octubre de 2025.

Esto a pesar de las críticas que recibió por hacer varios cambios con respecto a la película original.

Ahora habrá que ver si Universal lanza una tercera entrega o deja que la saga termine con esta segunda parte.