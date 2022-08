Como se esperaba, en la tarde de este 4 de agosto de 2022, David Zaslav confirmó la fusión de HBO Max y Discovery+ durante la presentación del informe financiero de Warner Bros. Discovery.

Con esto, las dos plataformas de streaming (HBO Max y Discovery+) dejarán de existir como tal, para darle paso a un nuevo servicio, del cual no se mencionó su nombre.

La plataforma fusionada de HBO Max y Discovery+ será lanzada en Estados Unidos durante el verano de 2023; no se mencionó nada de lo que pasará con mercados internacionales.

HBO Max y Discovery+ (Discovery)

El nuevo servicio de HBO Max y Discovery+ hará varios cambios a las plataformas actuales en cuestión de soporte para el usuario, con nuevos planes incluyendo uno sin anuncios y otro con publicidad.

Este último sería gratuito y tendría opciones para configurar los anuncios; igualmente no se mencionó exactamente en qué consistirá esto.

La intención detrás de la fusión de HBO Max y Discovery+ tiene como fin unir a los mercados que actualmente están segmentados en las plataformas de Warner Bros. Discovery.

En la presentación mencionaron que HBO Max está enfocado al público masculino y fans, mientras que Discovery+ tiene audiencia femenina que se enfoca más los contenidos “amigables”.

Además se hizo hincapié en que las franquicias y personajes que podrían ser la punta de lanza del nuevo servicio, destacando Game of Thrones, DC, Harry Potter y Looney Tunes.

La fusión HBO Max/Discovery+ no apostará por grandes producciones

Finalmente se confirmó lo que ya se había mencionado tras la cancelación de Batgirl, que HBO Max/Discovery+ hará a un lado las grandes producciones.

HBO Max/Discovery+ busca tener el mejor regreso financiero, de ahí que obras como la mencionada Batgirl o los Gemelos Fantásticos, ya no entren dentro de su estrategia.

En otras palabras, la plataforma nueva contará sólo con producciones de bajo y mediano presupuesto, tomando de ejemplo lo que ha venido haciendo Discovery casi desde sus inicios.

HBO Max (HBO Max)

No se aclaró que sucedería con series como Westworld, House of the Dragon o The Last of Us, las cuales suponen un gasto exhorbitante debido a las locaciones y efectos especiales.

Sin embargo, se insiders y periodistas como Grace Randolph señalan que las obras de gran presupuesto migrarán a HBO (el canal premium de TV de paga), que tiene experiencia gestionando estas cosas.

Con esto se eliminarían las producciones originales que HBO Max tenía hasta el momento, dejando sólo un puñado que ahora podría estar bajo la gestión de HBO.

Se espera que conforme se acerque el lanzamiento de HBO Max/Discovery+, se den más detalles al respecto.

Con información de Warner Bros. Discovery.