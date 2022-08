Siguiendo con todo lo que ha salido de Warner Bros. Discovery; un nuevo reporte de Grace Randolph señala que HBO Max podría desaparecer próximamente.

De acuerdo con Grace Randolph, todo el contenido de las plataformas de HBO Max y Discovery+ se fusionarían en una sola plataforma; algo que el mismo David Zaslav ya había adelantado.

La diferencia es que significaría la muerte de HBO Max como lo conocemos, todo indica que Warner Bros. Discovery dejaría de producir series y películas originales para la plataforma en gran cantidad.

HBO Max y Discovery+ (Discovery)

HBO Max (o lo que quede de ella), se convertiría más en una especie de archivo histórico con muy pocas producciones dedicadas a la misma.

Grace Randolph señala que la mayoría de los programas con “guión” (películas y series originales) serían mandados al canal tradicional de HBO en televisión de paga.

Además afirma que este nuevo servicio no tendría el nombre HBO o Discovery en su título, indicando su novedad a los usuarios y cambio en el giro que había tenido hasta ahora.

Se estima que se despedirán a 70 mil empleados de HBO Max

Como es de esperarse, el supuesto cierre de HBO Max traería como consecuencia una serie de despidos masivos; Grace Randolph no lo menciona, pero analistas estiman que serían 70 mil personas.

Se hace un símil a lo sucedido con CNN+, que fue un fracaso desde su lanzamiento y cerró a las pocas semanas, dejando a todos los empleados sin trabajo.

Hay que señalar que esto no quiere decir que cosas como House of the Dragon o The Last of Us vayan a ser canceladas, simplemente ya no se harán bajo la marca de HBO Max.

HBO Max (HBO)

Debemos de aclara y separar las divisiones de Warner Bros. Discovery; HBO Max, el servicio de streaming, sería el que se cerraría, con casi todos sus proyectos detrás.

HBO, el canal de televisión de paga (cable o antena), se mantendrá casi sin modificaciones, con todas sus producciones intactas en su mayoría.

Los empleos que se perderían serían los de HBO Max, mientras que los equipos que trabajan en HBO no correrían riesgo de momento.

Se espera que todos los detalles acerca del futuro de HBO y HBO Max, sean dados a conocer el jueves 4 de agosto tras la entrega del informe fiscal de Warner Bros. Discovery.

Con información de Grace Randolph.