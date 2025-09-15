Se confirmó que el estreno de A knight of the seven kingdoms será a inicios de 2026 en HBO Max.

La adaptación de la obra George R.R. Martín- de 76 años de edad- seguirá en HBO Max con una precuela más de Game of Thrones.

La serie A knight of the seven kingdoms se estrenará en enero 2026 en la plataforma de streaming HBO Max para todos sus suscriptores.

Así lo confirmó el CEO de HBO, Casey Bloys después de la ceremonia de los Premios Emmy 2025 del pasado 14 de septiembre.

A Knight of the Seven Kingdoms, spin-off de Juego de Tronos (HBO )

Originalmente, A knight of the seven kingdoms estaba prevista para finales de 2025, aunque fue aplazada por HBO.

El ejecutivo de HBO dejó en claro que 2026 será un año importante para la franquicia de Game of Thrones en la televisión.

En especial porque, además de A knight of the seven kingdoms, también llegará “House of the Dragon” temporada 3 en el verano 2026.

¿De qué tratará A knight of the seven kingdoms? Trama de la precuela de Game of Thrones

La serie de HBO Max, A knight of the seven kingdoms, se basa en las novelas cortas de a George R.R. Martín, “Cuentos de Dunk ” y “Egg”.

Dichos textos forman parte del universo de Canción de Hielo y Fuego, por lo que se trata de una precuela de Game of Thrones.

Su trama se centra en las aventuras de Ser Duncan el Alto y un joven Aegon V Targaryen, llamado Egg.

En cuanto al elenco de A knight of the seven kingdoms, está conformado por:

Peter Claffey, de 29 años de edad, como Ser Duncan el Alto

Dexter Sol Ansell, de 11 años de edad, como Egg

Finn Bennett, de 26 años de edad, como Le Flamboyant

Henry Ashton, de 34 años de edad, como Daeron Targaryen

Bertie Carvel, de 48 años de edad, como Targaryen

Tanzyn Crawford, de 24 años de edad, como Tanselle

Daniel Ings, de 39 años de edad, como Lyonel Baratheon

Sam Spruell, de 48 años de edad, Maekar I

Tom Vaughan-Lawlor, de 47 años de edad, como Plummer

Danny Webb, de 67 años de edad, como Chevalier Arlan de L´Arbresous

Youssef Kerkour, de 47 años de edad, como Crane d´Acier

Steve Wall, de 79 años de edad, como Leo Tyrell

Edward Ashley, como Chevalier Steffon

Daniel Monks, como Chevalier Manfred Dondarrion