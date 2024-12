George R.R. Martin tiene noticias poco alentadoras para los seguidores de Game of Thrones, y es que finalmente admitió que no sabe si va a terminar “Vientos de Invierno”.

El autor de la famosa saga literaria dijo que no tiene certeza de poder concluir el anhelado siguiente libro de su “ Canción de hielo y fuego ” .

Esto ha generado desilusión tanto entre los fans de los libros de George R.R. Martin, como entre los de la serie, pues recordemos que el desenlace de la octava temporada de Game of Thrones no fue bien recibido.

Ello llevó a algunos a albergar la esperanza de que el próximo libro ofrezca una versión distinta de la historia. Sin embargo, Martin reconoció que lleva un retraso considerable.

Game of Thrones (HBO)

El extenso retraso de “Vientos de Invierno”

Originalmente, la serie literaria “Canción de Hielo y Fuego” constaba de cuatro libros . En 2011, cuando se estrenó Game of Thrones, se publicó el quinto volumen, Danza de Dragones.

Desde entonces, los fans esperaban el lanzamiento de “Vientos de Invierno”, cosa que hasta ahora no ha ocurrido.

De hecho, la serie concluyó en 2019 sin que el libro viera la luz y, en una entrevista con The Hollywood Reporter, George R.R. Martin expresó su frustración con el retraso:

“Desafortunadamente, llevo 13 años de atraso. Cada vez que lo digo, me pregunto cómo sucedió. No lo sé, ocurre día tras día”. George R.R. Martin, creador de Game of Thrones.

George R.R Martin, autor de Game of Thrones. (AFP)

George R.R. Martin asegura que “Vientos de Invierno” sigue siendo una prioridad

Aunque ha pasado más de una década desde la última publicación, George R.R. Martin insiste en que “Vientos de Invierno” sigue siendo un proyecto prioritario.

No obstante, aún quedaría pendiente “Sueño de Primavera”, el séptimo y último libro de la saga .

“Todavía es una prioridad. Sé que muchas personas escriben obituarios diciendo ‘nunca lo terminará’. Tal vez tengan razón, no lo sé. ¡Pero estoy vivo y bastante vital! ”, declaró Martin, sin dejar morir la esperanza.

Uno de los obstáculos principales para el avance del libro ha sido la apretada agenda del autor .

Lo anterior, ya que además de colaborar como guionista en las primeras temporadas de Game of Thrones, también ha participado en la producción de House of the Dragon y, hace unos años, estuvo involucrado en el desarrollo de un videojuego.