Una conductora de Ventaneando avisó que una diarrea podría sacarla a medio programa y sin avisar.

Aprovechando que no se encontraba Pati Chapoy, la conductora de Ventaneando habló de su problema de salud por si tenía que salir corriendo en plena emisión.

Al inicio de la emisión del jueves 26 de junio de Ventaneando, una conductora sorprendió al revelar que tenía diarrea, por lo que podría salir corriendo en cualquier momento.

Se trata nada más y nada menos que de Linet Puente -de 43 años de edad- quien compartió que presentaba algunos problemas estomacales.

Todo sucedió cuando Pedro Sola la saludó y señaló que se veía muy bien; de inmediato, Linet Puente puntualizó que parecía que no pasaba nada.

Entre risas, Linet Puente reconoció que tenía diarrea, pero no tenía un mal aspecto y parecía que no estaba enferma.

Pedro Sola y Jimena Pérez ‘La Choco’ se sorprendieron ante esta confesión de Linet Puente.

Jimena Pérez ‘La Choco’ exhibió a Linet Puente al señalar que un día antes estaba “come y come mole" y ahora se encontraba enferma.

Linet Puente señaló que si en pleno programa los televidentes la veían correr ya sabían a qué se debía.

Sin embargo, Pedro Sola no dudó en hacerle una cara de asco por esta confesión de Linet Puente.

Afortunadamente, Linet Puente pudo continuar el programa Ventaneando sin ningún inconveniente debido a su diarrea.

Cabe recordar que no es la primera vez que Linet Puente revela que se ha enfrentado a problemas de salud.

Y es que hace un mes, Linet Puente alarmó a los televidentes de Ventaneando al aparecer con un dispositivo cardíaco.

Linet Puente reveló que tenía un dispositivo conocido como holter para monitorear su frecuencia cardíaca luego de que había experimentado problemas con su presión.

“Tengo varios meses, y si ustedes me siguen en las redes sociales lo deben de ver, que no me he sentido tan bien, se me baja muchísimo la presión. A cada rato hemos tenido que estar llamando la gente de aquí para que me ayuden a tomar la presión”

Linet Puente