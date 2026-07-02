El lunes 29 de junio, el juez federal Jed Rakoff dictó una pena de prisión a Carl Rinsch por defraudar a Netflix con cerca de 11 millones de dólares.

El director de “White Horse” desvió fondos destinados a la realización de la serie para invertir en criptomonedas y realizar compras de lujo, motivos por los que no terminó el proyecto para la plataforma.

De acuerdo con la defensa de Rinsch, el director afrontaba problemas de salud mental, un aspecto que el juez tuvo en cuenta para dictar sentencia.

Sentencia de Carl Rinsch fue menor a la solicitada por la fiscalía

En un principio, Carl Rinsch enfrentaba una pena máxima de 90 años de prisión. Sin embargo, la resolución final también estuvo muy por debajo del marco orientativo, el cual era de entre 9 y 11 años.

La fiscalía solicitaba 60 meses de cárcel, pero la sentencia final fue de 30 meses y tres años de libertad vigilada.

Carl Rinsch (Especial)

Ahora, el director deberá pagar 11 millones de dólares en restitución. También deberá asistir a un programa ambulatorio de salud mental.

Rinsch deberá ingresar a prisión el próximo 1 de septiembre, fecha impuesta por el juez.

Por su parte, Netflix ha dejado en claro que la plataforma podría no recuperar el dinero, esto debido a que Rinsch no tiene los medios para regresar lo que debe.

Keanu Reeves escribió una carta por el juicio contra Carl Rinsch

Parte de la defensa de Carl Rinsch incluyó una serie de cartas escritas por familiares y amigos del director, en las que hablan de él como persona y de sus problemas mentales.

Una de ellas iba firmada por el actor Keanu Reeves, quien entabló amistad con el director durante las filmaciones de 47 Ronin.

De acuerdo con el actor, en 2019 trató de apoyar a Rinsch con ayuda profesional para su salud mental. Sin embargo, el director se negó.

Keanu Reeves en 47 ronin (Especial)

Por su parte, antiguos colaboradores de Carl Rinsch apuntaron a un fuerte deterioro psicológico, el cual se vio acompañado por comportamientos inusuales en el director.