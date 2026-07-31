Netflix fue demandado después de que los productores de Fortitude acusaran a la plataforma de perder una copia maestra sin cifrar durante un robo.

El guionista y productor Simon Afram, junto con la empresa Op-Fortitude, sostiene que el incidente afectó el valor comercial de la película protagonizada por Nicolas Cage.

La demanda señala que la presunta negligencia ocurrió antes del estreno de Fortitude, complicando las negociaciones para distribuir el thriller bélico con otros posibles compradores internacionales.

¿Cómo ocurrió el presunto robo de la copia maestra de Fortitude?

De acuerdo con The Hollywood Reporter y The Wrap, Netflix comenzó a evaluar la adquisición de Fortitude tras recibir material promocional durante diciembre de 2025.

Posteriormente, la plataforma solicitó un montaje de trabajo y el 15 de junio un productor entregó un disco duro sin cifrar en sus oficinas.

Netflix Logo (Unsplash)

Según la demanda de 105 millones de dólares, el material fue entregado con la instrucción expresa de eliminar los archivos después de concluir la proyección interna realizada por ejecutivos.

Diez días más tarde, Netflix notificó que el disco duro había sido robado y que los archivos permanecían almacenados, según la documentación judicial presentada.

Los demandantes afirman que esa situación comprometió el valor comercial de Fortitude, dificultando ahora la venta del largometraje a otros distribuidores internacionales interesados.

En respuesta, un portavoz de Netflix rechazó asumir responsabilidad por la pérdida y aseguró que la empresa investigó el incidente internamente.

La demanda también sostiene que la plataforma presuntamente rechazó involucrar al Departamento de Policía de Los Ángeles, aunque la empresa no confirmó públicamente esa acusación.