Antes de la lamentable muerte de Chabelo, tuvo una pequeña reunión con Carla Estrada, donde la productora le planteó la posibilidad de hacer una serie biográfica.

En una pequeña entrevista durante el funeral de Chabelo, Carla Estrada declaró que la idea surgió de una comida que tuvo con Xavier López en una ocasión.

El presentador, actor y comediante siempre tuvo varias anécdotas desconocidas para el público, e incluso muchos de sus amigos no están al tanto de sus múltiples “aventuras”.

Fue en ese momento que pensó que sería una buena idea hacer un proyecto biográfico sobre Xavier López “Chabelo”.

Xavier López "Chabelo": Las estrellas anuncia maratón de La Carabina de Ambrosio y En Familia (Televisa)

Carla Estrada tenía pensado reunirse con Chabelo

El plan de Carla Estrada era reunirse con Chabelo, para que hiciera el trabajo de investigación y juntar material.

El punto era que Chabelo platicara con Carla Estrada y todo eso que se grabara, se usara para la serie, para una revista o un libro; aún no se tenía bien la idea..

Xavier López estuvo de acuerdo con ello, al parecer tenía mucho interés en el proyecto, donde contará todo lo que vivió en su carrera de cine y televisión, así como fuera de esta.

No obstante, esto ya no pudo llevarse a cabo; por motivos no revelados, la productora ya no pudo reunirse con Xavier López para iniciar el proceso de la bioserie.

Xavier López "CHabelo" (Cuartoscuro / Carlos Canabal Obrador)

Se espera que Chabelo tenga unas memorias que puedan servir para la serie biográfica

A pesar de lo sucedido, no se pierde la esperanza de tener una serie biográfica de Chabelo en algún punto del futuro.

Carla Estrada espera que Chabelo haya dejado alguna clase de registro o memorias que puedan servir para producir algo en el futuro.

Obviamente Carla Estrada primero tendrá que consultar con la familia de Xavier López, pues al morir este, el acuerdo que tenían ya no podrá realizarse como tal.

No obstante, la productora está muy confiada, y espera poder realizar esta serie biográfica como un tributo al “Amigo de todos los niños”.