Xavier López Rodríguez, mejor conocido por su personaje infantil de “Chabelo”, murió hoy a los 88 años.

De acuerdo con un mensaje de su familia, su muerte fue de manera “súbita” por “complicaciones abdominales”.

Recordemos que, a finales del mes de mayo de 2022, varios medios de comunicación informaron que Chabelo padecía cáncer y Alzheimer; sin embargo, el famoso salió a desmentirlo.

En su mensaje, López Miranda pidió orar por el descanso eterno de Chabelo y guardar respeto por el duelo que en este momento les atraviesa.

El recuerdo del niño conductor del programa familiar “En familia con Chabelo”, siempre estará presente en la memoria y corazones de chicos y grandes.

El inicio del personaje “Chabelo” quizás es conocido, pero la historia detrás del niño con overoles y calcetas largas, aún tiene detalles ocultos.

Ahora que Xavier López “Chabelo” ha muerto dejando un hueco en la industria del entretenimiento en la televisión, vale la pena preguntarnos ¿quién fue el eterno niño de más de 8 décadas?

Xavier López Miranda, hijo de Xavier López “Chabelo”, comentó a medios que la salud del famoso estaba deteriorada a causa de dos enfermedades “importantes”.

Según la última información de la prensa, Chabelo estaba enfermo de cáncer y Alzheimer; por tanto, su estado era delicado.

“Estaba enfadado, decepcionado, y le entró la depresión al no sentirse útil”, se señaló en una edición de TVNotas.

Tras iniciarse varios rumores sobre el estado de salud de Xavier López “Chabelo”, el actor y conductor aseguró no estar desahuciado.

Asimismo, mencionó haber superado el cáncer hace algún tiempo y no tener Alzheimer.

“¿Cáncer? Sí, superado, gracias a Dios y los doctores, fuera de peligro. ¿Desahuciado? ¡No!”, publicó en Twitter.

Xavier López Rodríguez nació en Chicago, Illinois, el 17 de febrero de 1935.

De acuerdo con una entrevista del actor a la revista Caras, sus padres, originarios de León, Guanajuato, se conocieron en Estados Unidos y tuvieron a su primer hijo, Xavier.

Dos años después, la familia regresó a vivir a México.

Xavier se describía como un niño alegre y travieso.

A los 13 años, se integró a un equipo de futbol americano porque le emocionaba “disfrazarse” de jugadores profesionales; se dedicaba a jugar con sus hermanas cuando estaba fuera de las canchas.

A los 18 años fue reclutado por el Ejército de los Estados Unidos de América; participó durante 3 meses en la Guerra de Corea, en la que afortunadamente nunca tuvo que entrar a batalla.

Al finalizar el conflicto bélico, regresó a México para siempre.

Estuvo casado por dos años con Angelita Castani. Tiempo después, contrajo matrimonio con la mujer que la acompañó hasta el fin de sus días, Teresita Miranda, con quien tuvo tres hijos: Óscar, Javier, y Juan Gabriel.

Siguiendo los pasos de su padre, Xavier volvió a México para iniciar la carrera de medicina . Al cumplir dos años estudiándola, le confesó a su padre que quería renunciar y empezar una trayectoria en la actuación .

El llamado de la actuación llegó mientras estudiaba medicina, cuando un productor radiofónico de la industria jabonera lo invitó a trabajar como ayudante de producción en Televicentro .

En la misma empresa también fue camarógrafo y floor manager .

A pesar de no haber concluido la licenciatura en salud, abrió un sanatorio para personas de bajos recursos con un compañero de la carrera. Ahí operaba con buena mano, según contó, y atendía a algunos pacientes.

Después de encontrar su vocación como actor , se dedicó a tomar clases con el único maestro en la materia, el japonés Seki Sano, y siempre tuvo un desempeño sobresaliente.

Xavier López describió al inicio de su carrera de comediante y conductor, como un accidente.

Mientras trabajaba como floor manager en el programa ‘Carrusel Infantil’, Ramiro Gamboa “El Tío Bombín”, le pidió que supliera a un actor que daba vida a un niño.

Gracias a esa primera aparición en pantalla contando un chiste sobre un niño llamado “Chabelo”, fue que inició su carrera actoral.

Con pantalones cortos y calcetas largas, fue como Xavier López dio vida a su emblemático personaje de “Chabelo” desde la década de los 50′s; el cual, llevó a la pantalla grande y a la televisión.

Su programa más famoso y ganador de premios fue “En familia con Chabelo”, que llegaba al televisor de todas las familias mexicanas cada domingo a las 7 am.

El programa tuvo su primera emisión el 26 de noviembre de 1967 . En los más de 2 mil episodios transmitidos , solo tuvo 7 ausencias por problemas de salud y eventos televisivos especiales.

Gracias a “En familia con Chabelo”, recibió distintos premios por su exitosa trayectoria:

Además de sus múltiples reconocimientos alrededor del programa que llevaba su nombre, “Chabelo” también participó en más proyectos de entretenimiento infantil.

En televisión , participó en programas como ‘La criada bien criada’ (1970), ‘La carabina de Ambrosio’ (1978), ‘La cuchufleta’ (1995), ‘La escuelita VIP’ (2004), y ‘Los Simuladores’ (2009).

También incursionó en el mundo radiofónico , escribiendo por 7 años su propio programa ‘La media hora de Chabelo’.

En el cine, participó en más de 30 películas, como:

Durante su trayectoria con el personaje, grabó más de 30 discos , con los que se colocó entre las preferencias musicales de los niños de México, por temas como El reino del revés, Adiós Superman, Garabato colorado, o Yo soy Chabelo.

No es de extrañar que, con tantos años de trayectoria, los escándalos alrededor de su vida estuvieran a la orden del día.

Debido a que por muchos años interpretó al mismo niño de 13 años, muchos seguidores cuestionaban frecuentemente sobre su edad real .

Incluso, cada vez que alguien de su generación moría, el nombre de “Chabelo” se volvía el tema más buscado en internet.

En una ocasión, Xavier López confesó que estuvo cerca de la muerte ; pero gracias a los médicos, consiguió regresar a la vida.

“Una vez por comer una almendra descompuesta tuve parado el corazón minuto y medio e incluso me administraron los santos óleos. Vi mi vida de principio a fin: presencié mi velorio con mi madre y mis hermanas al lado de mi féretro. Ahí estaba yo adentro. De pronto, la imagen se convirtió en un círculo perdiéndose en el infinito. Comencé a rezar el Padre Nuestro porque sabía que me estaba muriendo.”

Además de amar y apasionarse por dejar un mundo feliz a los niños, Xavier también eran fanático de algo más: las ranas .

Reunió una colección de más de 2, 500 piezas de estos animales que, según él, le traían buena suerte.

Hoy, las familias mexicanas están de luto por la muerte de “Chabelo”, el niño que nos divirtió por tantos años en la televisión.

Si de algo estamos seguros, es que dejó un legado invaluable. Ahora, podemos honrar su nombre tal y cómo el lo imaginaba:

“Quisiera que me recordaran como es mi alma; soy una persona positiva, soy generoso, no me gusta juzgar, no abrigo malas ideas de personas”.

Xavier López "Chabelo"