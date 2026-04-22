MasterChef 24/7 podría tener algunos famosos entre sus participantes y Celia Lora podría ser parte del nuevo reality de cocina de TV Azteca.

El domingo 17 de mayo es el gran estreno de MasterChef 24/7, el cual tiene un nuevo formato donde sus participantes serán vigilados todos los días a todas horas.

Celia Lora podría ser parte de MasterChef 24/7

MasterChef 24/7 hizo audiciones para encontrar a sus 20 participantes, pero indica que habrá famosos dentro de los cocineros, así lo reveló Celia Lora.

La modelo habló de sus nuevos proyectos y reveló que está en pláticas para formar parte de MasterChef 24/7.

"Está loco" ¡Celia Lora DESCARTA volver a trabajar con Pablo Montero!#DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/kXRrQXdRvY — De Primera Mano (@deprimeramano) April 21, 2026

“Parece ser que MasterChef, vemos, es 24/7 y lo que menos les va a importar es cómo cocino”, contó Celia Lora a De Primera Mano.

Celia Lora mencionó que cuatro de sus amigos también estarán en MasterChef 24/7, con lo que confirma que habrá famosos y desconocidos dentro del proyecto.

La también empresaria aseguró que sí tiene dotes culinarios, pero sabe que más allá de la cocina, el realitie buscará generar polémica.

MasterChef 24/7 (Instagram/@masterchefmx)

¿Qué se sabe de MasterChef 24/7? Esto se dice

MasterChef 24/7 se estrenará el 17 de mayo y será un formato nuevo donde el público podrá ver todas las actividades de los participantes.

Los jueces serán de nuevo:

Mientras que la conductora será de nuevo Claudia Lizaldi y se transmitirá a través de Azteca Uno.

Posiblemente, MasterChef 24/7 se transmite por Disney+ al igual que La Granja VIP, pero esto aún no está confirmado.

En las siguientes semanas se revelará la lista de participantes, la cual contará con famosos y desconocidos.