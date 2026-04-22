MasterChef 24/7 podría tener algunos famosos entre sus participantes y Celia Lora podría ser parte del nuevo reality de cocina de TV Azteca.
El domingo 17 de mayo es el gran estreno de MasterChef 24/7, el cual tiene un nuevo formato donde sus participantes serán vigilados todos los días a todas horas.
Celia Lora podría ser parte de MasterChef 24/7
MasterChef 24/7 hizo audiciones para encontrar a sus 20 participantes, pero indica que habrá famosos dentro de los cocineros, así lo reveló Celia Lora.
La modelo habló de sus nuevos proyectos y reveló que está en pláticas para formar parte de MasterChef 24/7.
“Parece ser que MasterChef, vemos, es 24/7 y lo que menos les va a importar es cómo cocino”, contó Celia Lora a De Primera Mano.
Celia Lora mencionó que cuatro de sus amigos también estarán en MasterChef 24/7, con lo que confirma que habrá famosos y desconocidos dentro del proyecto.
La también empresaria aseguró que sí tiene dotes culinarios, pero sabe que más allá de la cocina, el realitie buscará generar polémica.
¿Qué se sabe de MasterChef 24/7? Esto se dice
MasterChef 24/7 se estrenará el 17 de mayo y será un formato nuevo donde el público podrá ver todas las actividades de los participantes.
Los jueces serán de nuevo:
Mientras que la conductora será de nuevo Claudia Lizaldi y se transmitirá a través de Azteca Uno.
Posiblemente, MasterChef 24/7 se transmite por Disney+ al igual que La Granja VIP, pero esto aún no está confirmado.
En las siguientes semanas se revelará la lista de participantes, la cual contará con famosos y desconocidos.