Caníbal, indignación total: Dónde ver la serie del caníbal de Atizapán

Aquí te contamos todos los detalles de dónde ver la serie del caníbal de Atizapán, la cual llevará como título Caníbal, indignación total.

En la televisión mexicana se estará transmitiendo la serie documental Caníbal, indignación total, producción que estará exponiendo uno de los casos más recientes que ha escandalizado al país entero.

Luego de que el 15 de mayo de 2021 en Atizapán, Estado de México fuera noticia nacional la aprehensión de Andrés Filomeno Mendoza de 72 años de edad.

Esto por el presunto feminicidio de Reyna “N”, de 34 años de edad, tras un cateo que realizaron elementos de la Fiscalía General del Justicia del Estado de México (FGJEM).

En donde no sólo serían encontrados los restos de la jóven, sino que también fueron hallados 4 mil 300 restos óseos así como varios artículos pertenecientes a 19 víctimas distintas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estrenará este lunes 27 de junio su serie Caníbal, indignación total.

La cual se podrá ver a nivel nacional por tres distintas opciones, por lo que Caníbal, indignación total se transmitirá a través de la señal del:

La hora de la transmisión para la serie del caníbal de Atizapán será a partir de las 23:07 pm.

Serie misma que consta de 5 capítulos, los cuales se transmitirán a lo largo de la semana del 27 de junio al 1 de julio de 2022:

Caníbal, indignación total, es la serie que contará con cinco capítulos la historia del caníbal de Atizapán

Según palabras Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, la serie Caníbal, indignación total tiene como objetivo:

“Mover conciencias, evidenciar que no podemos seguir investigando los casos de las mujeres muertas y desaparecidas con una enorme frivolidad e ineficiencia, que no podemos seguir revictimizando a las familias, que no podemos seguir pensando que simplemente son estadísticas”.

Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN