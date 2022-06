‘Caníbal, indignación total’: ¿de qué trató el capítulo 2 de la serie que aborda el caso del asesino serial Andrés Filomeno Mendoza Celis, conocido como el “Caníbal de Atizapán”?

El episodio 2 de ‘Caníbal, indignación total’ se titula ‘Un vecino perfecto’, en el que se narran los orígenes del feminicida de 72 años, condenado a prisión vitalicia.

También, el capítulo 2 de ‘Caníbal, indignación total’ presenta los testimonios de vecinos, quienes consideraban a Andrés Filomeno Mendoza Celis, “Don Andrés”, como una persona inofensiva y colaboradora, por lo que en un primer momento intentaron evitar su detención.

En la primera parte del episodio, vecinos e incluso policías que laboraban en la colonia donde vivía el llamado ‘Caníbal de Atizapán’, describieron al sujeto como alguien muy dispuesto a ayudar a los demás, por lo que fue elegido presidente de la colonia.

Así, Andrés Filomeno Mendoza Celis resolvía los problemas de bacheo, alumbrado público e incluso contactaba a la policía para mejorar la seguridad en la zona.

‘Caníbal, indignación total’ también aborda los orígenes del feminicida, que se remiten al poblado de San Sebastián Río Dulce, en el municipio de Zimatlán de Álvarez, en Oaxaca.

Ahí, quienes lo conocían describieron al “Caníbal de Atizapán” como una persona que se fue joven de su pueblo, para buscar trabajo en la gran ciudad.

En la siguiente parte del segundo capítulo de la serie ‘Caníbal, indignación total’, los amigos y vecinos hablan sobre las cosas raras o turbias que notaron en Andrés Filomeno Mendoza Celis, pero que prefirieron ignorar, por ejemplo, que...

“Todas las tardes quemaba algo y olia feo, como a perro muerto... Una ocasión iba a trabajar y oí que sonaba su puerta, me alcanzó después una muchacha que me había dicho si sabía yo dónde había una patrulla, y le digo, ‘¿para qué quieres la patrulla?, me dijo, ‘no, es que a mi amiga no la deja salir’, le dije, ´pues ve por la patrulla’, pero como yo ya me iba a trabajar, no supe qué pasó”

¨[Mi expareja] tomaba con él y los llegó a invitar a ver películas porno..., le comentó que él grababa a sus novias teniendo relaciones... Sabía que el señor era pervertido, pero no hasta el grado de lo que hizo... Le llegué a notar en su camisa salpicaduras de sangre. Dos veces lo vi que estaba arañado de la cara y de los brazos y pues la verdad es que sí me traumó al último de que me enteré lo que había hecho porque pues yo digo que eran los días que hacía cosas a lo que se dedicaba y pues sí me da pánico porque el señor Andrés me abrazaba y me decía que me quería mucho"

Inquilina de Andrés Filomeno Mendoza