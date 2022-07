‘Caníbal, indignación total’: ¿De qué trató el capítulo 4 de la serie? Abordó las consecuencias que ha traído la detención de Andrés Filomeno Mendoza Celis tanto a vecinos, como a funcionarios involucrados en la investigación.

El cuarto capítulo de ‘Caníbal, indignación total’ se titula ‘Consecuencias’ y muestra, en primer lugar, a Andrés Filomeno Mendoza Celis contar con absoluta tranquilidad y sin rastro de arrepentimiento, cómo asesinó a Reyna, su última víctima.

También, Andrés Filomeno Mendoza dice por qué decidió desmembrar a la mujer, cuya búsqueda llevó al descubrimiento del ‘Caníbal de Atizapán’:

Periodista: ¿Cómo asesinó a Reyna?

Andrés Filomeno Mendoza: A puñaladas. Pues ahí, ¿dónde? En el pecho, en el corazón

Periodista: No sólo asesinó a Reyna, sino que también la desmembró, ¿por qué?

Andrés Filomeno Mendoza: Es que pensaba yo, ‘para no tirarla lejos. Sé lo que es poquito y yo tengo las sábanas, , pensé, ‘lo envuelvo y lo entierro. Aqui porque pobre, ¿no?, ¿cómo lo voy a tirar. No es ni animal, No, pobre