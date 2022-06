Hoy es el estreno del documental “El Caníbal de Atizapán” producido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación… El autor del texto, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, anunció que la institución que preside produjo esta serie que relata el caso del asesino serial Andrés Filomeno Mendoza Celis alias el “Caníbal de Atizapán”.

El gobierno de Atizapán lo tomó como agravio sintiéndose indignado por la producción de esta serie documental. El ministro aseguró que no entiende qué es lo que se busca: “ocultar o a quién se quiere proteger” al intentar que no se mencione al municipio. Aseguró que la intención de la serie no es denostar a Atizapán, sino la de visibilizar un problema del que son víctimas sus habitantes.

Zaldívar aseguró que está fuera de lugar la indignación del gobierno por el documental.

“Es una serie que busca generar conciencia y visibilizar los feminicidios. No sé cómo alguien que hoy gobierna un municipio en el que durante 31 años mataron mujeres sin que nadie hiciera nada, se indigna de que esto se sepa. Realmente me parecen declaraciones fuera de lugar y una falta de respeto hacia las mujeres y sus familias”. Arturo Zaldívar

Al cierre del año 2021, el Estado de México encabezó la lista de entidades con mayor número de feminicidios con 145 víctimas; Jalisco, Veracruz, Puebla y Nuevo León siguen en la lista como los más peligrosos para las mujeres.

El Caníbal de Atizapán es responsable de más de 30 asesinatos

Atizapán está en el Estado de México… lugar en el que Andrés Mendoza apodado como el “Caníbal de Atizapán” cometió más de 30 asesinatos. Mismos que cometió este despiadado asesino serial con precisión, y paciencia, a sabiendas de la “maldita impunidad”.

Los vecinos que conocían a Andrés Mendoza lo catalogaban como un hombre generoso que se preocupaba por la gente. Nadie sospechaba de él. Ayudaba en especial a las mujeres. Mendoza participaba en actos políticos; y para atraer a sus víctimas, para llevarlas a su casa, les ofrecía una despensa o dinero. Personas que lo conocían pensaban que era un hombre amable.

La producción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación despertará conciencias y empatía, y nos alejará del camino que esta ola de crímenes nos ha llevado al de la indiferencia. ¿Cuántos caníbales, asesinos seriales habrá en el país? ¿Cuántas mujeres están siendo asesinadas mientras escribo estas líneas? ¡¿Cuántas?! ¿Nos hemos acostumbrado a la violencia? ¿Ni un ápice de sensibilidad corre ya por nuestras venas? Espero que esta serie que desnuda este aberrante caso remueva ese asentamiento de indiferencia que tenemos en el corazón y lo disuelva o por lo menos lo mezcle con una dosis de empatía para que corra por nuestras venas.

La SCJN se equivocó en la ilustración de la serie ‘Caníbal, indignación total’

En algo sí se equivocó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí, en la ilustración. En el momento en que la vi, sentí una gran indignación, dolor, rabia. No imagino qué habrán sentido los familiares de sus víctimas al ver que usaron sus rostros para formar la imagen de este monstruo. Tan solo de pensar que mi hija, hermana, madre, amiga o vecina y así como una compañera desconocida dé forma a sus ojos, o a su asquerosa boca; que den luz o sombra a cualquier parte de su mezquino rostro. Tan solo imaginar que alguna de esas mujeres estuvo viva frente a él en sus últimos minutos de vida, sin imaginar que ese engendro les arrebataría la vida hundiendo un cuchillo en su corazón o cortando su cuello, para después golpearla hasta que ella diera su último suspiro. Solo de ver un segundo el rostro de ese maldito formado por los rostros de esas mujeres que fueron descuartizadas y enterradas en alguna parte de su casa, me genera intensa indignación; que el rostro de alguien amable, que murió de manera terrible forme parte del asquerosa cara de ese psicópata. Tan solo de recordar esa ilustración fluye por mis venas intensa indignación: “es un simbolismo fuerte, horrible que ellas formen parte de él”.

¿Qué pensarán los familiares de Norma Jiménez, Berenice Sánchez, Alyn y Gardenia, los de Flor Nínive, de Rubicela Gallegos, y el esposo de Reyna González? En su vivienda fuero localizados restos óseos de 19 personas, uno de ellos correspondía a un niño de siete años de edad. ¿Qué sentirán sus familias al ver que la fotografía de su ser querido forma parte de la publicidad de quien les dio muerte de la manera más atroz?

Muy acertado producir este documental pero la ilustración ha sido un error garrafal.