‘Caníbal, indignación total’: ¿De qué trató el capítulo 5, el final de la serie? En este episodio los realizadores abordan la impunidad, las omisiones, la negligencia y las irregularidades por parte de las autoridades en la investigación y el caso contra Andrés Filomeno Mendoza Celis, el “Caníbal de Atizapán’.

El capítulo final de ‘Caníbal, indignación total’, recopila diversos testimonios respecto al dudoso proceder de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en el caso contra Andrés Filomeno Mendoza Celis, el “Caníbal de Atizapán’, esto debido a que incluso tuvieron dificultades para legitimar el delito de “feminicidio”.

Reyna González fue víctima de feminicidio a manos de Andrés Filomeno Mendoza Celis, el ‘Caníbal de Atizapán’, quien fue responsable de su desaparición, asesinato y de cercenar sus restos.

Fue el esposo de Reyna, Bruno Ángel Portillo Fernández, policía de profesión, quien llevó a las autoridades hasta el ‘Caníbal de Atizapán’, esto después de entrar en desesperación ante las omisiones en la investigación.

En el capítulo final de la serie documental el ‘Caníbal, indignación total’, se asegura que Bruno decidió iniciar su propia investigación ante el desdén de las autoridades del Estado de México. Junto con su hermana y la hermana de Reyna, el policía de profesión logró llegar hasta la casa de “Don Andrés”.

Bruno encontró a su esposa Reyna en menos de 24 horas. Lo hizo a través de la localización de su celular con una app muy común y con la revisión de los videos de cámara de vigilancia.

Tras el feminicidio de Reyna y los hallazgos en el casa de Andrés Filomeno Mendoza Celis, las autoridades del Estado de México lograron destapar la serie de feminicidios perpetrados por el ‘Caníbal de Atizapán’, pero pese a la montaña de evidencia hallada en el caso, la fiscalía mexiquense fue incapaz de configurar el delito correspondiente.

Según narra la propia familia de Reyna, los fiscales encargados del caso llevaron hasta la última instancia la versión de una supuesta “relación sentimental” entre la víctima y su feminicidio.

La Fiscalía del Estado de México pidió a los familiares aceptar la versión de que el crimen había sido perpetrado luego de una “discusión” entre Andrés Filomeno Mendoza Celis y Reyna. De no sumarse a esa postura, las autoridades advirtieron que el ‘Caníbal de Atizapán’ podría recuperar su libertad.

La revictimización de Reyna González provocó que su esposo y familia se negaran rotundamente a apoyar la versión de la Fiscalía, esto al señalar que existía evidencia suficiente para comprobar el feminicidio, y que no tenía por qué señalar un supuesto vínculo sentimental entre el agresor y su víctima.

La estrategia de las autoridades mexiquenses era frenar el ruido provocado por la detención de un feminicida serial que pasó totalmente inadvertido por al menos 10 años.

Hacia el último tramo del capítulo final de ‘Caníbal, indignación total’, Bruno Ángel Portilla Fernández manda un mensaje en memoria de su esposa Reyna González, en donde reitera el rechazo a la revictimización de la madre de sus hijos y exige un alto a los feminicidios.

En capitulo final de la serie ‘Caníbal, indignación total’, tiene una aparición especial del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, quien no se contiene en su llamado a una reflexión profunda en torno a las causas de este tipo de tragedias.

Para el ministro Arturo Zaldívar es fundamental poner un alto a la impunidad en las instancias encargadas de la investigación de los casos de feminicidio; además de que, como sociedad, también resulta urgente plantear un debate de “hasta cuándo” se puede seguir en este estado de descomposición colectiva.

“Yo me pregunto: ¿qué tiene que pasar en este país si miles de mujeres muertas no nos hacen reaccionar como país, no nos hacen reaccionar como autoridades, como sociedad? Esto no se puede volver costumbre, esto no se puede normalizar. Esto es terrible y sucede todos los días. Ese es el cambio social, cultural, muy profundo que debemos hacer. Mientras no lo hagamos, este país no podrá considerarse un país libre, justo y decente para las mujeres”

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJn