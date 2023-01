Al parecer la cancelación de Bad Bunny no lo detiene en cuanto proyectos, pues ahora el cantante puertorriqueño hasta hará una serie para Netflix.

Según ha reportado Deadline, el cantante de 28 años de edad Bad Bunny se sumará como productor al servicio de streaming Netflix para una nueva serie.

Aunque no será cualquier serie, pues Bad Bunny producirá la adaptación del libro They Both Die At The End (Ambos mueren al final) escrita por Adam Silvera que es la novela número 1 más vendida del New York Times.

A esto Deadline precisa que Benito Antonio Martínez Ocasio mejor conocido como Bad Bunny fungirá para la serie de They Both Die At The End en Netflix como productor ejecutivo.

Además de que la serie producida por el reguetonero Bad Bunny, también lo hará colaborar con una de las mentes creativas de la televisión más exitosas de los últimos años en Netflix.

Bad Bunny (@badbunnypr / Instagram)

Ya que Bad Bunny estará trabajando con el productor y guionista de Chris Van Dusen de 62 años de edad quien es creador de la exitosa serie de Netflix: Bridgerton.

Asimismo, se sabe que la serie que producirá Bad Bunny ya se encuentra trabajando, pues será el propio Chris Van Dusen quien escriba el guión piloto para la serie de They Both Die At The End en Netflix.

También se ha precisado que el propio escritor de 32 años de edad Adam Silvera estará trabajando con la producción de CVD Productions de Chris Van Dusen y Bad Bunny.

Pese a estos datos, aún se desconoce cuándo es que la serie bajo la producción de Bad Bunny llegará a la plataforma de streaming Netflix.

El logo que Netflix ha estado utilizando desde hace dos años. (Internet)

¿De qué tratará la serie en Netflix que producirá Bad Bunny?

They Both Die At The End es la serie que producirá el cantante de reggaeton Bad Bunny para la plataforma de streaming Netflix.

Serie la cual centrará su drama en sus dos personajes principales Mateo Torrez y Rufus Emeterio, quienes al ser unos desconocidos unieron sus vidas tras recibir una llamada de “Death-Cast”.

Pues dicha llamada les anunciara a Mateo Torrez y Rufus Emeterio que morirán hoy, por lo que esto dos desconocidos tendrán que convertirse en amigos para realizar una última gran aventura y así vivir toda una vida en un solo día.