Será el 22 de marzo de este 2026 cuando se estrene la tercera temporada del exitoso programa Juego de Voces bajo la conducción de Angélica Vale, de 50 años.

Por lo que producción del programa ya comenzó a revelar los equipos de hermanos que forman parte de Juego de Voces 2026.

Entre ellos se encuentran los integrantes de Río Roma y un vocalista de Banda MS.

Los confirmados son:

Ernesto y Jorge D’Alessio, de 48 y 51 años de edad

Raúl y José Luis Ortega Castro, de 41 y 45 años de edad

Walo Silvas, de 48 años de edad, y su hermano Esteban Silvas.

Camila y Alex Fernández, de 28 y 32 años de edad

Ernesto y Jorge D’Alessio en Juego de Voces 2026

Ernesto y Jorge D’Alessio son hijos de Lupita D’Alessio, de 71 años de edad; ambos se encuentran dentro de la industria musical.

Mientras que Ernesto D’Alessio lleva su carrera en solitario, Jorge D’Alessio es miembro y fundador del grupo Matute, dedicado a interpretar temas emblemáticos de los 80’s.

Raúl y José Luis Ortega Castro, de Río Roma, en Juego de Voces 2026

Raúl y José Luis Ortega Castro, de Río Roma, fue la primera participación confirmada en esta nueva edición de Juego de Voces 2026 que lleva por título “Hermanos y Rivales”.

Los originarios de Tulancingo, Hidalgo, son responsable de éxitos como: “Me cambiaste la vida”, “Eres la persona correcta en el momento equivocado”, y “Mi persona favorita”, entre otros.

Walo Silvas y Esteban Silvas en Juego de Voces 2026

Walo Silvas y su hermano Esteban Silvas son reconocidos en la música regional mexicana.

Walo Silvas es el vocalista de la Banda MS, mientras que Esteban Silvas fue parte de la Banda Rancho Viejo de Benny Camacho, tras su salida continuó su carrera como solista.

Camila y Alex Fernández en Juego de Voces 2026

Camila y Alex Fernández, son dos reconocidos cantantes, son hijos de Alejandro Fernández, de 54 años de edad, y nietos de Vicente Fernández.

Este será el primer reality show en el que participarán los miembros de la Dinastía Fernández.