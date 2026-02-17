Juego de Voces tendrá un cambio inesperado para este 2026 y muchos esperan con emoción la nueva temporada.

La televisora ya está planeando la tercera temporada de Juego de Voces, la cual se estrenará en marzo de 2026.

Juego de Voces 2026 tendrá un cambio que sorprenderá

Flor Rubio asegura que Juego de Voces 2026 cambiará su formato, pues durante las dos últimas temporadas participaron cantantes con sus hijos.

En esta ocasión, la competencia en Juego de Voces será entre hermanos y trascendió que participarán:

Pandora

Alex Fernández, de 32 años de edad

Camila Fernández, de 28 años de edad

José Luis Ortega, de 45 años de edad (Río Roma)

Raúl Ortega, de 41 años de edad

Yahir se coronó ganador en Juego de Voces 2025 tras interpretar una canción del Tri junto a Álex Lora (Las Estrellas / YouTube)

Anteriormente, Juego de Voces consistía en competencia entre padres e hijos famosos. Este año, la competencia será entre hermanos, quienes harán equipo para ganar la competencia.

Debido al cambio en el formato, se desconoce si Lucero Mijares formará parte del proyecto; la cantante ha trabajado dos veces en Juego de Voces.

¿Cuándo se estrena Juego de Voces?

Juego de Voces tendrá una tercera temporada llena de emoción y se estrena:

Fecha: domingo 15 de marzo

Canal: Univisión y Las Estrellas

Horario: 9:00 de la noche

Angélica Vale había sido la conductora de Juego de Voces, pero la producción no ha confirmado su participación en la tercera temporada.

Juego de Voces no ha dado más detalles de los otros participantes o la dinámica que tendrá esta nueva temporada.