Te contamos quién es Bryan Cranston, el actor de Breaking Bad y Malcolm el de en medio, que anunció una pausa en su carrera.

Bryan Cranston es considerado uno de los actores más queridos de Hollywood hoy en día.

¿Quién es Bryan Cranston?

Bryan Lee Cranston, mejor conocido como Bryan Cranston, un actor, guionista, productor y director estadounidense.

La carrera de Bryan Cranston es famosa por sus actuaciones en las series Breaking Bad y Malcolm el de en medio.

Bryan Cranston en Godzilla (Warner Bros)

¿Cuántos años tiene Bryan Cranston?

En la actualidad, Bryan Cranston tiene 70 años de edad. Nació el 7 de marzo de 1956 en Los Ángeles, Estados Unidos.

¿Quién es la esposa de Bryan Cranston?

La esposa de Bryan Cranston es la actriz Robin Dearden. La pareja se casó en 1989.

Bryan Cranston (AP )

¿Qué signo zodiacal es Bryan Cranston?

Por su fecha de nacimiento, Bryan Cranston es del signo zodiacal Piscis.

Bryan Cranston (BANG Showbiz / Reuters)

¿Cuántos hijos tiene Bryan Cranston?

Bryan Cranston es padre de una hija, Taylor Dearden Cranston.

¿Qué estudió Bryan Cranston?

Estudió ciencias políticas en Los Ángeles Valley College. Aunque también comenzó desde muy joven su carrera actoral.

Bryan Cranston (@EmaJuarezOk)

¿En qué ha trabajado Bryan Cranston?

La carrera de Bryan Cranston inició en la década de los 80, trabajando en diversos anuncios televisivos.

Previo a Malcolm el de en medio, Bryan Cranston participó en la serie De la Tierra a la Luna y tendría un rol secundario en la sitcom, Seinfield.

Las series y películas más populares en las que ha actuado Bryan Cranston son:

Seinfield (1989-1998)

Guardianes de la bahía (1989)

Macross Plus (1994)

¡Eso que tú haces! (1996)

Saving Private Ryan (1998)

Malcolm el de en medio (2000-2006)

Twas the Night (2001)

Pequeña Miss Sunshine (2006)

How I Met Your Mother (2006-2013)

Breaking Bad (2008-2013)

En el frío de la noche (2013)

Guerra Mundial Z (2013)

Godzilla (2014)

Better Call Saul (2015-2022)

¿Por qué él? (2016)

El infiltrado (2016)

Kun Fu Panda (2016)

Amigos por siempre (2017)

Isla de perros (2018)

El Camino: A Breaking Bad Movie (2019)

Your Honor (2020-2023)

Asteroid City (2023)

Kun Fu Panda (2024)

Todo saldrá de maravilla (2025)

El Estudio (2025)

Por sus actuaciones, Bryan Cranston ha ganado los Premios Globos de Oro, Emmy, Tony y SAG.

Bryan Cranston y Aaron Paul (Sony)

Bryan Cranston anuncia que tomará una pausa en su carrera actoral

El actor Bryan Cranston reveló que tomará una pausa en su carrera actoral.

Dicho anuncio fue hecho por Bryan Cranston el 9 de junio de 2023, tras rumores de su jubilación.

No obstante, sus palabras se han viralizado de nuevo porque este sábado 7 de marzo 2026, el actor cumplió 70 años de edad, y sus fans están a la expectativa de qué pasará con su carrera.

“No me retiro. Lo que voy a hacer es presionar el botón de pausa durante un año después de cumplir 70 años en 2026. ¡Santo cielo, 70!″ Bryan Cranston

En su momento, Bryan Cranston señaló que no sería un retiro definitivo, solo una pausa de un año.

La intención del actor de Breaking Bad es dedicarle más tiempo a su familia y su vida personal.

“Ni siquiera estoy seguro de qué significa “pausar” del todo, pero en este momento creo que significa que tomarme un año libre me proporcionará varias cosas: Primero, me permitirá pasar tiempo con Robin (mi hermosa esposa desde hace 34 años) de una manera que no he podido en los últimos 25 años... no como la esposa de una celebridad, sino como un matrimonio amoroso que entra en, bueno, seamos honestos, sus últimos años, con nuevas esperanzas, metas y experiencias." Bryan Cranston

Para Bryan Cranston, su descanso le dará un reinicio a su carrera, por lo que estaría tomando también la decisión de alejarse de las redes sociales y los negocios.

“Segundo, me da una especie de “reinicio” en mi carrera. He tenido una experiencia increíble durante más de dos décadas, interpretando personajes en televisión, cine y teatro con los que solo podía soñar... hasta que sucedió. No podría estar más agradecida por estas oportunidades. Dicho esto, siento que se me están acabando las ideas nuevas para interpretar los personajes que me ofrecen. Así que explorar una experiencia vital más amplia me dará la oportunidad de reponer fuerzas y prepararme para cualquier papel que me ofrezcan de una manera más auténtica. Me desconectaré de las redes sociales, me bajaré de la espiral de los negocios y me sumergiré en las novelas clásicas que siempre me prometí leer, pero no lo he hecho..." Bryan Cranston

Para 2026, Bryan Cranston tiene varios proyectos en puerta como lo es el regreso de Malcolm el de en medio y la película Las ovejas detectives donde presta su voz.