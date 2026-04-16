La nostalgia televisiva se hizo presente en la CDMX con la visita del elenco de Malcolm el de en medio, en el Pepsi Center con un fan event que reunió a toda una generación.

A este encuentro se dieron cita los actores Frankie Muniz, Christopher Masterson y Justin Berfield -recordados como Malcolm, Francis y Reese- encabezaron un encuentro con fans como parte de su visita a México por el estreno de la nueva miniserie de la franquicia.

Evento de Malcolm el de en Medio en CDMX ( Mariana Gutiérrez / SDPnoticias )

Elenco de Malcolm el de en Medio en el en el evento de CDMX ( Mariana Gutiérrez / SDPnoticias )

Malcolm, Francis y Reese desatan euforia en CDMX entre fans de Malcolm el de en Medio

El evento para fans con los actores de Malcolm el de en Medio, se realizó el pasado 15 de abril, reunió a cientos de seguidores que crecieron con la serie, quienes respondieron con gritos, ovaciones y una fuerte carga de nostalgia que dejó claro que el fenómeno sigue vigente.

Uno de los momentos más virales ocurrió cuando los actores fueron sorprendidos con mariachis interpretando el tema de entrada de la serie, generando una escena tan surreal como emotiva para los asistentes.

El ambiente con los actores, fans y medios de comunicación se sintió como estar en casa de los Wilkerson: con una convivencia cercana llena de anécdotas, risas y recuerdos marcaron la dinámica del encuentro, que más que un show estructurado, se sintió como una reunión entre viejos conocidos.

Frankie Muniz en el evento de Malcolm el de en Medio en CDMX ( Mariana Gutiérrez / SDPnoticias )

Justin Berfield en el evento de Malcolm el de en Medio en CDMX ( Mariana Gutiérrez / SDPnoticias )

Christopher Masterson en el evento de Malcolm el de en Medio en CDMX ( Mariana Gutiérrez / SDPnoticias )

El regreso de Malcolm el de en Medio sigue conectando a generaciones

La visita del elenco principal compuesto por Frankie Muniz, Christopher Masterson y Justin Berfield, llega con el lanzamiento de Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta, una miniserie que retoma la historia original y que ha reactivado el interés por la franquicia entre nuevas audiencias.

Pues a más de dos décadas después de su estreno, la serie demuestra que no solo pertenece al pasado, sino que Malcolm el de en Medio sigue formando parte de la memoria colectiva en México, donde su impacto cultural permanece intacto.

Lo que comenzó como una serie de culto en la televisión abierta ahora se transforma en eventos masivos que cruzan generaciones, confirmando que el paso de los actores de Malcolm el de en medio por México confirma que su legado sigue más vivo que nunca.

Evento de Malcolm el de en Medio en CDMX ( Mariana Gutiérrez / SDPnoticias )

Fans en el evento de Malcolm el de en Medio en CDMX ( Mariana Gutiérrez / SDPnoticias )

Christopher Masterson en el evento de Malcolm el de en Medio en CDMX ( Mariana Gutiérrez / SDPnoticias )