El matutino de TV Azteca, Venga La Alegría, no deja de estar envuelto en rumores de despido e integración de nuevos conductores y Angélica Palacios en el chismerio.

Ahora ya no se habla de que Venga La Alegría saldrá del aire, sino de que se cambiarán a los conductores y se nombró a Angélica Palacios como una periodista sustituta.

Por ello, la periodista de espectáculos aclara si se integra a Venga La Alegría o solo se trató de una mala interpretación de redes sociales.

Los chismes en redes sociales apuntaban a que Angélica Palacios, de quien se desconoce la edad, entraría a Venga La Alegría, pero ya lo desmintió.

Atrayendo la atención a su canal de YouTube, la periodista de espectáculos explicó que todo se trató de un mal entendido que inició por una fotografía con Carlos Quirarte.

Contó que fue una cuenta en Twitter llamada ‘La Oreja TV’, quien subió una fotografía de ella junto a Quirarte, asegurando que se integraría al matutino.

Sin embargo, explicó que esa fotografía es de tiempo atrás, cuando compartía cámara con Carlos Quirarte en Venga La Alegría.

Pero con un alo de esperanza, la periodista mencionó que mucho -incluso de TV Azteca- le han llamado para felicitarla por su regreso, pero que la producción de Venga La Alegría no la ha contactado.

Y es que Angélica Palacios dejó ver su esperanza al decir que “oficialmente” no le han hablado de Venga La Alegría para la negociación.

“Ya me hablaron todos, menos la productora del programa, oficialmente como se deben hacer las cosas de Mónica Alcaráz no he recibido la propuesta y tampoco de su brazo derecho... Estoy abierta a propuestas”.

Angélica Palacios, periodista.