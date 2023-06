La jefa Andrea Rodríguez ha hablado y ¿alguien le quiere replicar su respuesta sobre Anette Cuburu?

Andrea Rodríguez, la productora del programa Hoy, compartió sí aprovechará la oportunidad con Anette Cuburu ahora que se fue de Venga La Alegría.

Anette Cuburu, exconductora de Venga La Alegría. (Anette Cuburu)

Y pues sin más que decir, Andrea Rodríguez -de quien se desconoce la edad-, dejó claro cuál es su decisión sobre esta oportunidad que se presentaría para Hoy con Anette Cuburu.

¿Anette Cuburu se suma a Hoy? Andrea Rodríguez ya la bateó

Sin que la propia Anette Cuburu siquiera mandara su CV al correo de Andrea Rodríguez, la productora de Hoy ya le hizo saber que no valdría la pena intentarlo.

Andrea Rodríguez (@andy___rodriguez / Instagram )

Hace una semana sin despedirse del público y mediante un comunicado, Anette Cuburu hizo pública su salida de Venga La Alegría, sin dar a conocer a dónde se va.

Ante ello, Andrea Rodríguez Doria, quien es la productora del matutino de Televisa, Hoy, señaló si desea buscar a Anette Cuburu para sumarla al equipo.

Y pues la jefa ya habló y dejó claro que la exconductora de Venga La Alegría no se podría integrar a Hoy, por más que tenga 25 años de conocerla.

“Le tengo un cariño especial desde hace muchísimos años, la conozco desde hace 25 años, pero por el momento no”. Andrea Rodríguez, productora de Hoy.

Sin embargo, detalló que no dirá “de esta agua no beberé”, pues no sabe si algún momento pueda llegar a pasar.

¿Andrea Rodríguez no contratará a alguien de la competencia? Esto dijo de Anette Cuburu en Hoy

Andrea Rodríguez, la productora de Hoy, dijo que no tiene pensado -por el momento- que Anette Cuburu se sume a su programa, pero hizo un hincapié en que fue de la competencia.

Pese a que Anette Cuburu ya dejó Venga La Alegría, Andrea Rodríguez dijo a los micrófonos de Edén Dorantes, “ella perteneció a la competencia”.

Pero además intuyó que como Anette Cuburu viene saliendo de un matutino, como el de Hoy, por el momento no desearía sumarla a Televisa.

Hasta el momento no se tiene claro qué viene para el futuro de Anette Cuburu y si ya tiene algo planeado a nivel profesional.

Lo que sí es certero es que Hoy es el líder en rating de los matutinos y en septiembre será la final de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’.