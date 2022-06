Anette Cuburu es la conductora de Venga La Alegría que está siendo relacionada sentimentalmente con William Valdés, también conductor del programa.

En TikTok se han hecho virales videos en donde Anette Cuburu de 47 años de edad, tiene momentos románticos con su compañero cuando están fuera del aire.

Te compartimos quién es Anette Cuburu y lo que se sabe de su supuesto noviazgo con William Valdés.

Anette Cuburu actualmente es parte de las filas de TV Azteca, en donde inició conduciendo Venga la Alegría y Al Extremo.

Sin embargo, en enero de este 2022, Anette Cuburu dejó Al Extremo enfocándose solamente como conductora en el matutino junto a William Valdés.

Aunque se crió en Mexicali, realmente nació en San Diego, Estados Unidos. Además tiene ascendencia francesa y vasco.

La mexicano estadounidense, llegó Al Extremo solamente de forma emergente para sustituir a Carmen Muñoz, pero permaneció por aceptación del público.

Anette Cuburu solo ha tenido un matrimonio, este fue con Alejandro Benítez, el Director General de Comercialización de Artistas de Televisa, mismo del que se habría divorciado hace 11 años.

Mediante un tweet, dio a conocer que llevaba tiempo separada de Benítez, pero luego de ello, desapareció de los reflectores para años después volver a Tv Azteca.

En 2019 en una entrevista a ‘En tus batallas’ de Venga La Alegría, Anette Cuburu confirmó que tras su divorcio “dieron la orden de que no se me diera trabajo”.

“Había una orden de que no se me diera trabajo en todas las televisoras del mundo, estuve vetada de todas las televisoras y de teatro y de cine y donde yo me parara”.

Anette Cuburu, conductora.