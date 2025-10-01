Los rumores se confirman, este otoño se estrenará en Disney+ la séptima temporada de Keeping Up With the Kardashians, el reality show de las Kardashians-Jenner.

Mediante la red social X, la empresaria y socialité Kim Kardashian reveló la fecha de estreno de la nueva temporada de Keeping Up With the Kardashians en Disney+ y el servicio streaming Hulu.

Los nuevos episodios se transmitirán a partir del 23 de octubre, pero esto no es todo, ya liberaron el tráiler.

Por supuesto, en SDPnoticias te lo compartimos a continuación:

¿De qué trata la temporada 7 de Keeping Up With the Kardashians?

La temporada 7 de Keeping Up With the Kardashians abordará eventos que le ocurrieron a los miembros de la famosa familia a principios de este 2025.

“Esta temporada será una bestia”, promete Kim Kardashian, de 44 años.

Kim Kardashian (Agencia México / Agencia México)

Para sorpresa de muchos, Rob Kardashian -de 38 años- aparecerá en uno de los episodios, él no será el único, Caitlyn Jenner -de 75 años- también podría hacer acto de presencia.

Y es que las hermanas Jenner desean que su mamá Kris Jenner -de 69 años- deje de excluir a su padre de los eventos familiares.

Aunado a esto, Kourtney Kardashian -de 46 años- dará un vistazo de lo que hoy es su vida de casada con una famoso baterista.

Recordemos que la mayor de las Kardashians está casada con Travis Barker -de 49 años-, con quien se la pasa viajando.

Kourtney Kardashian y Travis Barker (Jordan Strauss / Jordan Strauss/Invision/AP)

Por otra parte, se espera que Kim Kardashian se deje ver con su nueva pareja, a quien le asignó un armario en su casa, lo que deja entrever que la relación va en serio.

La nueva entrega promete más drama, peleas y, por supuesto, lágrimas.

Cabe mencionar que la sexta temporada transmitió su capítulo final en Disney+, el 9 de abril de este 2025.