El pasado 25 de septiembre fue el primer concierto de Zoé en el Estadio GNP Seguros; sin embargo, no todo fue agradable para los fans, pues algunos acusaron a León Larregui de hacer playback.

A través de redes sociales se difundieron videos donde se da a entender que León Larregui de Zoé está haciendo playback —o canta mal— algunas canciones en el Estadio GNP Seguros.

Acusan a León Larregui de Zoé de hacer playback en Estadio GNP Seguros

Específicamente, hay dos videos en X, así como una serie de comentarios, donde se menciona que León Larregui de Zoé hizo playback en el Estadio GNP Seguros.

En los videos se puede ver cómo León Larregui de Zoé se aleja del micrófono o hace cambios bruscos durante su presentación en el Estadio GNP Seguros, sin que se vea afectado el sonido o la claridad de la voz.

No defendamos lo indefendible. Tristísimo retorno… Una pena. pic.twitter.com/DOQFd6Fjna — MAOL (@maol19_) September 28, 2025

Además, en otra parte se aprecia que la cantidad de humo es demasiada, como queriendo cubrir la presentación de León Larregui, lo que para muchos fue otra pista de que estaba haciendo playback.

En los mismos comentarios los fans mencionan que por lo menos en las primeras canciones, se llegó a notar que el cantante era ayudado por la pista, aunque después parece que esto se redujo.

León Larregui de Zoé habría cantando muy mal en el Estadio GNP Seguros

Sumado a lo anterior del playback, fans comentaron en los videos que también se notó que León Larregui de Zoé cantó muy mal al inicio en el Estadio GNP Seguros.

Señalan que como ya es su costumbre, parecía que León Larregui de Zoé había subido en estado “inconveniente” al escenario.

Aunque también hubo un sector que destaca que el cantante en esta ocasión no estaba alcoholizado ni drogado, simplemente su voz ya no da para más precisamente por el abuso de sustancias.

A pesar de estos posibles inconvenientes, en realidad la mayoría de los asistentes al concierto mencionan que fue una gran experiencia ver a la banda de rock mexicana.