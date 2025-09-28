¿Quieres saber a qué hora termina el concierto de Zoé en el Estadio GNP Seguros? Te decimos los horarios del 27 y 28 de septiembre.

Zoé arrancará su gira de cinco conciertos en CDMX con un par de conciertos inolvidables.

Horarios del 27 y 28 de septiembre para el concierto de Zoé en el Estadio GNP Seguros

El horario del concierto de Zoé en el Estadio GNP Seguros para el 27 de septiembre es este:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora de inicio: 9:00 de la noche

Show telonero: 7:45 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin del concierto: 11:00 de la noche

El artista invitado para el show del 27 de septiembre será la banda Hello Seahorse!

Zoé (Zoé 'X' @zoetheband)

Cabe señalar que para el concierto del 28 de septiembre, el horario quedó así:

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde

Hora de inicio: 8:00 de la noche

Show telonero: 6:45 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin del concierto: 11:00 de la noche

Porter será el encargado de poner el mejor ambiente para el 28 de septiembre antes que se presente Zoé.

En ambos conciertos, se espera que Zoé haga vibrar el escenario cantando sus mejores canciones.

Zoé (Zoé 'X' @zoetheband)

¿Cómo llegar al Estadio GNP Seguros para el concierto de Zoé?

A continuación, te decimos cómo llegar al Estadio GNP Seguros para el concierto de Zoé del 27 y 28 de septiembre.

La forma más rápida de llegar en transporte público es bajarte en la estación Velódromo de la Línea 9 del Metro CDMX.

Al llegar a Velódromo tendrás que caminar unos cuantos metros hacia el recinto. Lo más recomendable es llegar con tiempo para evitar cualquier complicación.

Toma en cuenta que la dirección del Estadio GNP Seguros es: Viad. Río de la Piedad S/N, Granjas México, Iztacalco, 08400, Ciudad de México.