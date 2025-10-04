Zoé sumará un concierto en la CDMX con su sexta fecha en el Estadio GNP Seguros.

La banda mexicana de rock sorprendió a sus fanáticos con esta noticia. Aquí todos los detalles en cuanto a fechas y precio de los boletos.

¿Cuándo es el último concierto de Zoé en el Estadio GNP Seguros?

Fue por medio de las redes oficiales de Zoé que se dio a conocer la nueva fecha de concierto que abrió la banda:

Fecha: Miércoles 12 de diciembre de 2025

Dónde: Estadio GNP Seguros (recinto de los últimos conciertos)

Zoé (Especial / Especial)

Último concierto de Zoé en el Estadio GNP Seguros: preventa y venta general de boletos

El nuevo concierto de Zoé está a poco más de un mes para su realización, por lo que boletos estarán disponibles a partir de los días:

Preventa Banamex: lunes 6 de octubre a las 11:00 de la mañana (con opción de pago a 3 meses sin intereses)

Venta genera: martes 7 de octubre a las 11:00 de la mañana

Último concierto de Zoé en el Estadio GNP Seguros: costo de los boletos

Como es bien sabido, el precio de los boletos para cualquier concierto baría dependiendo la zona del recinto.

Sin embargo, se espera que el costo de boletos para el último concierto de Zoé se mantenga igual que en sus primeras seis fechas en la CDMX:

Naranja C: 549 pesos

Verde C: 854 pesos

General B: 1 mil 37 pesos

Naranja B: 1 mil 98 pesos

Verde B: 1 mil 220 pesos

Platino E: 1 mil 708 pesos

Zona GNP: 1 mil 830 pesos

Platino C: 2 mil 318 pesos

Platino B: 2 mil 806 pesos

Platino D: 1 mil 952 pesos

Platino A: 3 mil 355 pesos

Está claro que Zoé se encamina a una noche histórica para la agrupación, y más con los últimos conciertos con sold out.

Siendo además el Estadio GNP Seguros uno de los recintos más emblemáticos para cualquier artista que se presente en vivo.