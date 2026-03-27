Boda Sangrienta 2 de Disney ya se encuentra en los cines de México, siendo secuela del clásico de terror de 2019; es por ello que hay dudas sobre si tiene escenas postcréditos.

Nosotros ya pudimos ver Boda Sangrienta 2 y a continuación te diremos si tiene escenas postcréditos por las que valga la pena quedarse.

Boda Sangrienta 2 (Disney)

¿Boda Sangrienta 2 tiene escenas postcréditos?

Si te preocupa quedarte de más en la función, te adelantamos que Boda Sangrienta 2 no tiene escenas postcréditos ni pasa nada especial durante la secuencia de acreditaciones en general.

Dado que Boda Sangrienta 2 no tiene escenas extras, te puedes retirar una vez se termine la historia principal, a menos que no tengas prisa o quieras ver a detalle quiénes fueron los realizadores del filme.

Tampoco esperes nada especial durante los créditos, como alguna animación interesante o easter eggs del filme que expliquen algo de la trama, cosa que pasa con películas de diversos géneros.

Aquí solo verás la tradicional pantalla negra con letras blancas que presenta desde el director, actores y actrices, hasta los países donde fue filmada la obra, así como los agradecimientos a diversas instituciones.

Boda Sangrienta 2 (Disney)

¿Por qué Boda Sangrienta 2 no tiene escena postcréditos?

Boda Sangrienta 2 no tiene escena postcréditos debido a la misma película y franquicia en sí, pues se trata una secuela que tardó casi una década en concretarse.

Por lo que añadir una escena postcréditos a Boda Sangrienta 2 sería algo arriesgado, si es que se quisiera construir una saga de largo recorrido, ya que nada asegura que esta nueva entrega tenga un éxito real.

Si bien los directores ya han experimentado con esta clase de secuencias extra, en eso ha sido en obras ya establecidas, como son las entregas 5 y 6 de Scream.

A esto hay que sumar el desgaste de las escenas postcréditos, donde la audiencia cada vez se enfada más de tener este tipo de extras en una película, pues muchas veces estas no aportan nada a la trama.