Si asistirás al concierto de Zoé en Estadio GNP Seguros, te damos el setlist, horario y telonero del 27 y 28 de septiembre.

La banda Zoé arrancará su gira de conciertos en CDMX con dos presentaciones inolvidables.

Setlist de canciones para el concierto de Zoé en Estadio GNP Seguros del 27 y 28 de septiembre

El posible setlist de canciones para el concierto de Zoé en Estadio GNP Seguros del 27 y 28 de septiembre, sería este:

Memo Rex

Vinyl

No me destruyas

Corazón atómico

Vía Láctea

Solo

Veneno

Campo de Fuerza

Arrullo de estrellas

Labios rotos

Hielo

Azul

Rexsexex

No hay mal que dure

Karmadame

SKR

Luna

Soñé

Zoé (Especial / Especial)

Horario para el concierto de Zoé en Estadio GNP Seguros del 27 y 28 de septiembre

Toma en cuenta que el horario del concierto de Zoé en el Estadio GNP Seguros para el 27 de septiembre es este:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora de inicio: 9:00 de la noche

Show telonero: 7:45 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin del concierto: 11:00 de la noche

Zoé (Zoé 'X' @zoetheband)

Mientras que para el concierto del 28 de septiembre, el horario quedó así:

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde

Hora de inicio: 8:00 de la noche

Show telonero: 6:45 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin del concierto: 11:00 de la noche

En las dos fechas se espera una alta demanda, por lo que te recomendamos llegar a con anticipación.

Zoé (Zoé 'X' @zoetheband)

Telonero para el concierto de Zoé en Estadio GNP Seguros del 27 y 28 de septiembre

Ya se confirmó el telonero que habrá el 27 y 28 de septiembre para el concierto de Zoé en el Estadio GNP Seguros:

27 de septiembre: Hello Seahorse!

28 de septiembre: Porter

Ambas bandas invitadas serán las encargadas de animar el escenario previo a la presentación de Zoé.