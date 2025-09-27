Si asistirás al concierto de Zoé en Estadio GNP Seguros, te damos el setlist, horario y telonero del 27 y 28 de septiembre.
La banda Zoé arrancará su gira de conciertos en CDMX con dos presentaciones inolvidables.
Setlist de canciones para el concierto de Zoé en Estadio GNP Seguros del 27 y 28 de septiembre
El posible setlist de canciones para el concierto de Zoé en Estadio GNP Seguros del 27 y 28 de septiembre, sería este:
- Memo Rex
- Vinyl
- No me destruyas
- Corazón atómico
- Vía Láctea
- Solo
- Veneno
- Campo de Fuerza
- Arrullo de estrellas
- Labios rotos
- Hielo
- Azul
- Rexsexex
- No hay mal que dure
- Karmadame
- SKR
- Luna
- Soñé
Horario para el concierto de Zoé en Estadio GNP Seguros del 27 y 28 de septiembre
Toma en cuenta que el horario del concierto de Zoé en el Estadio GNP Seguros para el 27 de septiembre es este:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Hora de inicio: 9:00 de la noche
- Show telonero: 7:45 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin del concierto: 11:00 de la noche
Mientras que para el concierto del 28 de septiembre, el horario quedó así:
- Apertura de puertas: 5:00 de la tarde
- Hora de inicio: 8:00 de la noche
- Show telonero: 6:45 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin del concierto: 11:00 de la noche
En las dos fechas se espera una alta demanda, por lo que te recomendamos llegar a con anticipación.
Telonero para el concierto de Zoé en Estadio GNP Seguros del 27 y 28 de septiembre
Ya se confirmó el telonero que habrá el 27 y 28 de septiembre para el concierto de Zoé en el Estadio GNP Seguros:
- 27 de septiembre: Hello Seahorse!
- 28 de septiembre: Porter
Ambas bandas invitadas serán las encargadas de animar el escenario previo a la presentación de Zoé.