Si asistirás al concierto de Zoé en Estadio GNP Seguros, te damos el setlist, horario y telonero del 27 y 28 de septiembre.

La banda Zoé arrancará su gira de conciertos en CDMX con dos presentaciones inolvidables.

Setlist de canciones para el concierto de Zoé en Estadio GNP Seguros del 27 y 28 de septiembre

El posible setlist de canciones para el concierto de Zoé en Estadio GNP Seguros del 27 y 28 de septiembre, sería este:

  • Memo Rex
  • Vinyl
  • No me destruyas
  • Corazón atómico
  • Vía Láctea
  • Solo
  • Veneno
  • Campo de Fuerza
  • Arrullo de estrellas
  • Labios rotos
  • Hielo
  • Azul
  • Rexsexex
  • No hay mal que dure
  • Karmadame
  • SKR
  • Luna
  • Soñé
Zoé
Horario para el concierto de Zoé en Estadio GNP Seguros del 27 y 28 de septiembre

Toma en cuenta que el horario del concierto de Zoé en el Estadio GNP Seguros para el 27 de septiembre es este:

  • Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
  • Hora de inicio: 9:00 de la noche
  • Show telonero: 7:45 de la noche
  • Duración: 2 horas aproximadamente
  • Fin del concierto: 11:00 de la noche
Zoé
Mientras que para el concierto del 28 de septiembre, el horario quedó así:

  • Apertura de puertas: 5:00 de la tarde
  • Hora de inicio: 8:00 de la noche
  • Show telonero: 6:45 de la noche
  • Duración: 2 horas aproximadamente
  • Fin del concierto: 11:00 de la noche

En las dos fechas se espera una alta demanda, por lo que te recomendamos llegar a con anticipación.

Zoé
Telonero para el concierto de Zoé en Estadio GNP Seguros del 27 y 28 de septiembre

Ya se confirmó el telonero que habrá el 27 y 28 de septiembre para el concierto de Zoé en el Estadio GNP Seguros:

  • 27 de septiembre: Hello Seahorse!
  • 28 de septiembre: Porter

Ambas bandas invitadas serán las encargadas de animar el escenario previo a la presentación de Zoé.

Zoé
