Miley Cyrus -de 32 años de edad- estrena End of the World, otra probadita del nuevo álbum que sale en mayo.

A medida que nos acercamos al lanzamiento de Something Beautiful, el noveno álbum de estudio de Miley Cyrus, la cantante presenta su nuevo sencillo End of the World.

El tema que promete ser el hit del año mezcla pop con la potencia de su voz que la ha caracterizado por años.

Con una estética claramente ochentera, Miley Cyrus nos invita a vivir el momento, dejando entrever que este sencillo será otro éxito dentro de su carrera.

Miley Cyrus está que arde con su nueva música con el lanzamiento de su álbum Something Beautiful.

La estrella del pop no pierde tiempo al ofrecer a sus fans un adelanto de su nueva era.

Días después de lanzar “Prelude” y la canción principal de su disco, Miley Cyrus lanza su siguiente sencillo, End of the World, junto con un sensual video musical.

En el himno pop, Miley Cyrus canta sobre aprovechar la vida al máximo, incluso mientras el mundo se derrumba a nuestro alrededor.

El video de End of the World continúa la estética de bailarina deslumbrante, mostrando a la cantante bailando con un brillante vestido verde de lentejuela listo para el escenario.

Vista a través de un filtro vaporoso, canta “Hagamos como si no fuera el fin del mundo” en la canción.

¿Qué se espera de Something Beautiful, el noveno álbum de estudio de Miley Cyrus?

End of the World es la tercera canción de ‘Something Beautiful’, un álbum que verá la luz el próximo 30 de mayo en todas las plataformas digitales.

El disco está tomando forma con cada sencillo que lanza, y ya conocemos dos de los temas que lo compondrán:

Prelude

Something Beautiful

El disco de Miley Cyrus contará con 13 temas inéditos y no solo tendrá un fuerte componente sonoro, sino también visual con la producción ejecutiva de la cantante junto a Shawn Everett.

Miley Cyrus se prepara para mostrar una nueva faceta en su música, ya que será un “sonido pop único” y una “experiencia visual impulsada por la fantasía”.